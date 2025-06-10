YKS GİRİŞ BELGESİ SORGULA (ais.osym.gov.tr) || ÖSYM YKS sınav giriş belgesi nasıl, nereden öğrenilir? YKS giriş belgesini çıktı almak zorunlu mu?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da YKS sınav giriş belgesi, sınavdan yaklaşık 10-15 gün önce erişime açılacak. Peki, 2025 yılı için YKS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak, nasıl alınır ve sınav yerleri nereden öğrenilir? İşte ÖSYM üzerinden sorgulanacak YKS sınav giriş belgesi hakkında merak edilen tüm detaylar...

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

2025 yılı YKS sınav giriş belgesi henüz açıklanmadı. Ancak geçmiş yıllardaki takvimlere bakıldığında, belgelerin genellikle sınav tarihinden 10-15 gün önce erişime açıldığı görülüyor. Bu doğrultuda 2025 YKS sınav giriş belgelerinin Haziran ayının ilk haftası itibarıyla adayların erişimine açılması bekleniyor.

YKS GİRİŞ BELGESİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, giriş belgelerini ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile kolayca alabilecekler.

SINAV GİRİŞ BELGESİNİ ÇIKTI ALMAK ZORUNLU MU?

Sınav günü, bu belgelerin renkli veya siyah-beyaz çıktısını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Belgesiz adaylar sınav binalarına alınmayacaktır.

YKS sınav giriş belgesi, adayların sınava katılacağı okul, salon ve sıra bilgilerini içerir. Bu belge olmadan sınava giriş yapılamaz. Belgede adayın sınav tarihi, yeri ve sınav kuralları açıkça belirtilmektedir.

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