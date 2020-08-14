YKS'de birinci olan Gürkan İnal'ın hocası sözünü tuttu: 450 bin liralık lüks aracını hediye etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

YKS'de birinci olan Gürkan İnal'ın hocası sözünü tuttu: 450 bin liralık lüks aracını hediye etti

YKS'de birinci olan Gürkan İnal'ın hocası sözünü tuttu: 450 bin liralık lüks aracını hediye etti -YKS birincisi oldu, arabayı kaptı -17 bin kilometrede olan lüks aracı söz verdiği öğrencisine hediye etti YKS birincilerinden Gürkan İnal'a sınava hazırlandığı IB Bilim Özel Öğretim Kursu...

14.08.2020 15:12 | Son Güncelleme: 14.08.2020 15:20

YKS'de birinci olan Gürkan İnal'ın hocası sözünü tuttu: 450 bin liralık lüks aracını hediye etti

-YKS birincisi oldu, arabayı kaptı

-17 bin kilometrede olan lüks aracı söz verdiği öğrencisine hediye etti

ANKARA - YKS birincilerinden Gürkan İnal'a sınava hazırlandığı IB Bilim Özel Öğretim Kursu kurucusu İlker Nafile, söz verdiği lüks aracını hediye etti.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı Temel Yeterlilik Testi'nde Türkiye birincisi olan Gürkan İnal'a, sınava hazırlandığı dershanenin sahibi ve aynı zamanda matematik öğretmeni İlker Nafile 450 bin değerindeki hediye etti.

Zorlu bir dönemde gerçekleşen YKS'de yaklaşık 2,5 milyon öğrenci ter döktü. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılma özelliği gösteren yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının oluşturduğu endişeyle birlikte sınava hazırlanan YKS birincilerinden Gürkan İnal, gösterdiği başarı sonucu 450 bin liralık lüks otomobille ödüllendirildi.

Covid-19 salgını günlerinde geleceklerine yön vermek için sınavda ter döken üniversite adayları için tercih dönemi de son bulmak üzere. Tüm bu süreçte Ankara'da yaşanan eğitim başarısı Gürkan İnal'ı genç yaşında araba sahibi yaptı.

YKS birincisi İnal ya ODTÜ ya Koç Üniversitesi yolcusu

TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi'nden mezun olan Gürkan İnal, üniversite tercih listesinin de hazır olduğunu iletti. Tercihlerini son ana kadar değiştirme imkanı olduğunun ve birkaç değişiklik yapabileceğini belirten İnal, "Başarım dolayısıyla çok mutluyum. Özellikle hocam İlker Nafile'nin sözünü tutarak araba vermesi beni ayrıca mutlu etti. Tercih olarak; Bilgisayar Mühendisliği'nde karar kıldım. Üniversite olarak; Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Koç Üniversitesi arasında kararsızım. Saat 23.59'a kadar sürem var. Bu akşam tam kararımı verip onaylayacağım" dedi.

"Araba, iyi bir motivasyon oldu"

TYT sınavından 500 tam puan alarak tercih listesini oluşturan İnal, sınava hazırlandığı eğitim kurumunun sahibi ve aynı zamanda matematik yazarı İlker Nafile'nin "Birinci olana arabamı hediye ediyorum" vaadinin teşvik edici olduğuna değindi. İnal, tüm dönem arabayı kazanma umuduyla sınava sıkı bir şekilde hazırlandığını belirterek, "Aslında birinci olmayı çok beklemiyordum. İlker hocamın birinci olursam arabayı vereceğimi biliyordum. İyi bir motivasyon kaynağı oldu" diye konuştu.

Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı tarafından açıklanan ve tüm yükseköğretim kurumlarına gönderilen "1 Ekim 2020 tarihi sonrasında; üniversitelerimizin eğitim ve öğretim takvimlerine başlayacak şekilde planlamaları istenmiştir" ibaresi dolayısıyla arabayla ilk seyahatinin rotasını belirleyen İnal, "Arabanın ilk nereye gideceğine dair bir seyahat planı yok. İstanbul'da okumaya karar verirsem büyük bir ihtimalle; İstanbul'a gider" dedi.

"Tekrar kontrol etsinler"

Bu sene sınava giren tüm öğrenciler için sonuçların hayırlı olmasını dileyen IB Bilim Özel Öğretim Kursu kurucusu İlker Nafile, tercih döneminin son günü hakkında konuştu. Nafile, "Bugün tüm öğrencilerin son olarak tercihlere bir bakmalarını istiyorum. Özellikle onay ekranı çok önemli, onay vermeden ekrandan çıkan öğrenciler olabilir" diye konuştu.

"Tabii ki üzüldüm ama Gürkan'ın başarısının verdiği mutluluk, üzüntümü unutturdu"

Çocukluğundan itibaren hayaller kurduğunu belirten Nafile, öğretmen olduktan sonraki hayalinin de YKS birinci çıkarmak olduğuna değindi. Gençlere, hayallerinden vazgeçmemelerini öğütleyen Nafile, "Zor şartlarda almıştım arabayı. Eski arabamı satmıştım üzerine kredi çekmiştim. 3 yıl boyunca kredi borcunu ödedim. 17 bin kilometrede, sadece evden işe gidip geldim. Araba almak bir hayaldi ve bunu başarmıştım. Şimdi başka bir hayalimi gerçekleştirdim ve Türkiye birincisi oldu öğrencimiz. Çok mutlu ve gururluyum. Bazen soruyorlar, 'Üzüldünüz mü?' diye, tabii ki üzüldüm. Ama Gürkan'ın başarısının verdiği mutluluk bu üzüntüyü tamamen unutturdu" dedi.

"Gürkan'a nasipmiş"

Türk milletinin verdiği sözü tutmak gibi bir özelliği de olduğunu hatırlatan Nafile, arabayı öğrencisine hediye eden öğretmen olarak vatandaşın tepkisini çektiğini söyledi. Daha önce de öğrencilerini dereceye soktuğuna değinen Nafile, "Biz millet olarak bir söz verdiğimizde tutarız. Dolayısıyla ben bunu çok garipsemedim. İnsanlar çok garipsedi, özellikle de sosyal medyada. Yeni bir söz de değil bu, daha önce de söz vermiştim, 'Birinci olana arabamı vereceğim' diye. Daha önce 19'uncu, 60'ıncı, 100'üncü olan öğrencilerim olmuştu. Hepsi de beni arayıp, 'Gürkan'a nasipmiş' dediler. Çünkü gerçekten çok zor bir süreç, özellikle de pandemi ile her anı çok zordu" ifadelerine yer verdi.

"Aracın muadillerinin 2. El fiyatı 450 bin TL"

Nafile, her öğrencisiyle özenle ilgilendiğini belirterek hediye ettiği aracın neredeyse sıfır bir araca yakın olduğunu aktardı. Nafile, "Aracım 2016 model ve ben sıfır olarak almıştım. Şu an 4 yaşında ve 17 bin kilometrede BMW 5.20İ aracımın modeli. Hayırlı uğurlu olsun. Allah öğrencime kazasız, belasız binmeyi nasip etsin. Muadillerinin 2. el fiyatı 400-450 bin TL civarında. Eşim arabayı verdiğimi duyunca üzüldü. Ama biliyorsunuz bizim için dünya da 2 tane değerli kadın var, biri annemiz diğeri eşimiz. Aynı gün içerisinde ikisi de arayıp, 'seninle gurur duyuyorum' dediler" diye konuştu.

"Gençlere önerim; sözlerini her zaman tutmaları"

Şu an arabasız kaldığını belirten Nafile, haberi duyan kişilerin olayı maddi olarak değerlendirdiğine değindi. Nafile, gençlere örnek olmak gerektiğini ve olayın bir de manevi boyutu olduğunu söyledi. "Benim söz verdiğim araç buydu. Ben bunu satıp daha uygun bir araç alma yoluna da gidebilirdim ama benim sözüm buydu ve ben sözümü tuttum. Bunun da çok doğal ve normal olduğunu düşünüyorum. Gençlere de sözlerini her zaman tutmalarını tavsiye ediyorum. Hiçbir zaman kaybetmeyeceklerine yürekten inanıyorum" diyerek kurumunda emek veren tüm eğitim çalışanlarına da teşekkürlerini iletti.

Bir şampiyondan diğer şampiyona başarı dileği

Türkiye milli formasıyla katıldığı tüm müsabakalarda başarılı sonuçlar elde eden ve 3 kez Olimpiyat Şampiyonu, 5 kez Dünya Şampiyonu, 10 kez Avrupa Şampiyonu olan birçok dünya rekoruna imza atan; kırdığı rekorlar neticesinde 'Dinamo' lakabını elde eden milli halterci Halil Mutlu'da IB Bilim Özel Öğretim Kursu'nda gerçekleştirilen devir teslim töreni dolayısıyla alanda bulundu. Milli sporcu, YKS birincisi İnal'a Covid-19 selamı vererek, başarılar diledi. Milli halterci Mutlu, "Başarılı olan bir genç kardeşimiz var. Biz de zamanında başarılı olduktan sonra çok ödüllendirildik. Ödüllendirilmekten ziyade sözlerin yerine getirilmesi çok önemli. Öğrenci kardeşimizi ve IB Bilim'i kutluyorum" dedi.

"Şampiyonluk mayomu hak edene veririm"

2020-2021 eğitim ve öğretim sezonunda IB Bilim Özel Öğretim Kursu'nda öğrenim görecek öğrencilere de birinci olmaları durumunda sürprizleri olabileceğini söyleyen Mutlu, "Üstümüze düşen görevi yaparız. Şampiyonluk mayolarını hak edene veririz" ifadelerini kullandı.

"Babam dünyada başıma gelen en güzel şey"

Aracın devir teslim töreni sırasında babası İlker Nafile'ye gurur dolu gözlerle bakan ilkokul üçüncü sınıf öğrencisi Masal Nafile ise, bir dahaki aracın yabancıya gitmemesi için derslerine sıkı çalıştığını söyledi. Masal Nafile, "Babamla, Türkiye birincisi çıkardığı için gurur duyuyorum ama arabayı verdiği için üzüldüm. Üniversite sınavını kazandığımda babam bana da araba alacağı sözünü verdi. Ben de o yüzden şimdiden çok sıkı çalışacağım. Başka bir babam olsun istemezdim. Babam dünyada başıma gelecek en güzel şey" dedi.

Arabayı hediye edeceği kesinleştiğinde kızıyla ilgili komik bir anıyı paylaşan İlker Nafile, "Arabanın hediye edileceği açıklandığı ilk gün akşam eve geldiğimde 'kızım ne yapıyorsun?' diye sordum. 'Bundan sonraki araba yabancıya gitmesin diye çalışıyorum baba' dedi" ifadelerini kullandı.

YKS'de birinci olan Gürkan İnal'ın hocası sözünü tuttu: 450 bin liralık lüks aracını hediye etti

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı 3. Sayfa
Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı
Muhabirin 'Söylediğiniz yalanlardan pişman mısınız' sorusu Trump'ı sessizliğe boğdu Dünya
Muhabirin "Söylediğiniz yalanlardan pişman mısınız" sorusu Trump'ı sessizliğe boğdu
Sadece 20 TL'ye internet paketi almak istemişti! 26 bin lirasından oldu Güncel
Sadece 20 TL'ye internet paketi almak istemişti! 26 bin lirasından oldu
Şişirdiği lastik patlayınca 5 metre savrulan tamirci, feci şekilde can verdi 3. Sayfa
Şişirdiği lastik patlayınca 5 metre savrulan tamirci, feci şekilde can verdi
Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş Dünya
Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı Magazin
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı
Fenerbahçe'nin pozitif koronavirüs vakaları negatife döndü
Fenerbahçe'nin pozitif koronavirüs vakaları negatife döndü
Sevgilisinin evine giden genç kızın 4. kattan düşme anı güvenlik kamerasında
Sevgilisinin evine giden genç kızın 4. kattan düşme anı güvenlik kamerasında
Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı
Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı
Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp
Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp
'Zavadanak' sözüyle fenomen olan şahıs, hapis cezasına çarptırıldı
"Zavadanak" sözüyle fenomen olan şahıs, hapis cezasına çarptırıldı
İntihar eden annesini görünce sinir krizi geçirip bileklerini kesti
İntihar eden annesini görünce sinir krizi geçirip bileklerini kesti
Bisikletliye çarpan 63 yaşındaki ehliyetsiz kadın sürücünün bahanesi 'pes' dedirtti
Bisikletliye çarpan 63 yaşındaki ehliyetsiz kadın sürücünün bahanesi "pes" dedirtti
Kayıp Cezayirli iş insanı otomobilinin bagajında ölü bulundu! 20'den fazla bıçak yarası var
Kayıp Cezayirli iş insanı otomobilinin bagajında ölü bulundu! 20'den fazla bıçak yarası var
Merkez Bankası'nın yıl sonu anketinde dolar tahmini yükseldi
Merkez Bankası'nın yıl sonu anketinde dolar tahmini yükseldi
Çeyrek altın üretimi geçen yılın temmuz ayına göre iki kat arttı
Çeyrek altın üretimi geçen yılın temmuz ayına göre iki kat arttı
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kemal Reis, Yunan gemisine gereken cevabı verdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kemal Reis, Yunan gemisine gereken cevabı verdi
Kaza mı cinayet mi? Sevgilisinin evinin penceresinden düşen genç kız hayatını kaybetti
Kaza mı cinayet mi? Sevgilisinin evinin penceresinden düşen genç kız hayatını kaybetti
Çin gıda israfına karşı harekete geçti! Yeni kampanyayı devlet başkanı duyurdu
Çin gıda israfına karşı harekete geçti! Yeni kampanyayı devlet başkanı duyurdu
Antalya'da termometreler 40'ı görünce turistler sahillere akın etti
Antalya'da termometreler 40'ı görünce turistler sahillere akın etti
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp 'Seni istemiyorum' dedi
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp "Seni istemiyorum" dedi
Yunan askerleri, Batı Trakya'daki Türk köyünde silahlı tatbikat yaptı
Yunan askerleri, Batı Trakya'daki Türk köyünde silahlı tatbikat yaptı
Trafikte kadın sürücüye saldıran zanlının ifadesi ortaya çıktı
Trafikte kadın sürücüye saldıran zanlının ifadesi ortaya çıktı
Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu
Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Onur Ünlü'den ilginç proje! Kurduğu internet sitesinden 'hayatını satıyor'
Onur Ünlü'den ilginç proje! Kurduğu internet sitesinden "hayatını satıyor"
Somali'deki iç savaştan kaçan Jawahir Roble, Premier Lig'in ilk Müslüman kadın hakemi olmayı hedefliyor
Somali'deki iç savaştan kaçan Jawahir Roble, Premier Lig'in ilk Müslüman kadın hakemi olmayı hedefliyor
Galatasaray ve Başakşehir'in ilgilendiği Koray Günter, transfer için İstanbul'a geldi
Galatasaray ve Başakşehir'in ilgilendiği Koray Günter, transfer için İstanbul'a geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Ziya Selçuk Mustafa Destici Abdurrahman Dilipak Aleksandr Lukaşenko
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Tamer Karadağlı Tuba Büyüküstün
Spor Arda Turan Fatih Terim Süleyman Seba Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Gündem Manşetler Kaza Adana
Şu an buradasınız: YKS'de birinci olan Gürkan İnal'ın hocası sözünü tuttu: 450 bin liralık lüks aracını hediye etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.8.2020 16:49:37. #1.15#
title