YKS boş kontenjanlar açıklandı mı, belli oldu mu? 2021 YKS taban puanları kaçtır? YKS boş kontenjanlara nereden bakılır?

YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar YKS boş kontenjanlar belli oldu mu, açıklandı mı merak ediyor. YKS tercih sonuçları bugün sabah saatlerinde açıklanmıştı. Peki, YKS boş kontenjanlar açıklandı mı? 2021 YKS taban puanları kaçtır? YKS boş kontenjanlara nereden bakılır? YKS boş kontenjanlar belli oldu mu? İşte tüm bilgiler sizlerle...

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YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM Başkanı Aygün, 2021-YKS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Adaylar, sonuçlara ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS'de tercih yapan adayların yüzde 85,80'inin yükseköğretim programlarına yerleştiğini açıkladı.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, yaptığı açıklamada, "5-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-YKS yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler. Sonuçların adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. YKS'de tercih yapan adayların yüzde 85,80'i yükseköğretim programlarına yerleşti." ifadelerini kullandı.

YKS 2021 TERCİHLER NE ZAMAN BİTTİ?

26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleşen üniversite sınavının sonuçlarının açıklanmasının ardından 5 Ağustos günü başlayan tercih dönemi 20 Ağustos'ta sona ermişti. Tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Buna göre adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden öğrenebilecek.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS tercih sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların üniversite kayıt tarihleri 6-10 Eylül 2021tarihlerinde yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında olacak. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar.

ÜNİVERSİTE YERLEŞEMEYENLER NE YAPACAK?

YÖK Başkanı Erol Özvar da sonuçların açıklanmasına ilişkin şu açıklamayı yaptı: "2021-YKS yerleştirme sonuçları neticesinde bir programa kaydolma hakkı kazanan sevgili gençlerimizi ve kıymetli ailelerini canı gönülden tebrik ederim. Aramıza hoşgeldiniz... İlk yerleştirme işlemleri neticesinde herhangi bir programa yerleşemeyen gençlerimizin de üzülmemelerini ve bilhassa ümitsizliğe kapılmamalarını tavsiye ederim. Boş kalan kontenjanlar için "ek yerleştirme" ve devamında bu seneye has yapılmasını kararlaştırdığımız "ikinci ek yerleştirme" işlemlerinde şansınızın devam ettiğini özellikle hatırlatmak isterim."

YKS 2021 BOŞ KONTENJANLAR BELLİ OLDU MU?

2021 YKS taban puanları ve boş kontenjanları henüz belli olmadı, resmi bir açıklama yapılmadı. En kısa sürede ÖSYM tarafından YKS boş kontenjanlar ve taban puanları belli olacaktır.

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ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI KAÇ?

YKS puanına göre üniversite tercihinde bulunmaya hazırlanan pek çok üniversite adayı, 2021 YKS üniversite 2 ve 4 yıllık taban puanları hakkında inceleme yapıyor. Henüz 2021 üniversite taban puanları belli olmasa da adaylar 2020 taban puanları üzerinden fikir yürütüyor. Pek çok üniversite adayı genç, 200-240-250-270-300 puanla hangi üniversiteye girebilirim sorusuna yanıt arıyor. Taban puanı en düşük üniversiteler inceleniyor.

2021 2 ve 4 yıllık taban puanları henüz açıklanmadı. Ancak üniversite adayları 2020 taban puanları yardımıyla güncel üniversite taban puanları hakkında bilgi alabiliyorlar.

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