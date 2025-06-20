YKS 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

YKS 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TYT, AYT ve YDT oturumlarına girecek olan adaylar için yanlış ve doğru cevapların sınav puanlamasına etkisi büyük. Peki 2025 yılında YKS net sistemi nasıl işliyor? İşte ÖSYM'nin uyguladığı güncel kurallar…

Üniversite sınavına hazırlanan milyonlarca öğrenci için en çok merak edilen konulardan biri, " Yks'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?" sorusudur. 2025 Yks'ye hazırlanan adaylar, net hesaplamasını doğru yapabilmek için bu sistemin detaylarını öğrenmek istiyor. Peki, YKS 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN?

TYT, yani Temel Yeterlilik Testi; 120 soruluk test 21 Haziran Cumartesi günü saat 10:15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek. AYT, yani Alan Yeterlilik Testleri; 22 Haziran Pazar günü saat 10:15'te başlayıp 180 dakika sürecek.

YKS 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

YKS'YE BU SENE KAÇ KİŞİ GİRECEK?

Yks'ye bu sene yaklaşık 2 milyon 560 bin aday başvurdu. Bu rakam 2024 yılında başvuran 3,12 milyon aday sayısına göre önemli bir düşüşe işaret ediyor. 2025 YKS oturumları 21–22 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacak.

Ösym Başkanı Prof. Dr. Ersoy'un açıklamalarına göre:

2025 YKS'ye toplam başvuran aday sayısı: 2 milyon 560 bin 649

İlk kez YKS'ye başvuran aday sayısı: 976 bin 697

Kadın aday sayısı: 1 milyon 375 bin 389

Erkek aday sayısı: 1 milyon 185 bin 260

Sınav ücretinden muaf tutulan aday sayıları da dikkat çekici:

Şehit ve gazi yakınları ile gaziler: 12 bin 94 aday sınav, başvuru ve yerleştirme ücretlerinden muaf tutuldu.

YKS 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

YKS 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

YKS 2025 sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor. Adayların her soruyu dikkatle işaretlemesi, bilmedikleri sorularda rastgele şık seçmek yerine boş bırakmayı değerlendirmesi öneriliyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Yunanistan, ABD unsurlarını İran'a karşı korumak için Girit'e Patriot konuşlandırabilir

Bir komşumuz daha İran'a karşı harekete geçti
Bergüzar Korel, sıcak havanın tadını Marmaris'te çıkarıyor

Sıcak havanın tadını çıkardı, bikinili pozuyla sevenlerini selamladı
Mozambikli şarkıcının ölümü şaibe yarattı, sağlık müdürlüğü devreye girdi

Ünlü şarkıcının şüpheli ölümü sonrası sağlık bakanlığı harekete geçti
Savaşta 8. gün! İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi

Savaşta 8. gün! İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
Kuzey Kore'den İran'a destek sinyali: Hwasong-16B füzesi gündemde

Kim, sinyali verdi! İran-İsrail savaşının seyrini değiştirecek füze
Kassam Tugayları'ndan Gazze'de İsrail'e ağır darbe

Kassam Tugayları'ndan İsrail'e ağır darbe! Hepsi imha edildi
Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG'ye soğuk duş

Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG'ye soğuk duş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.