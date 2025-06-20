Üniversite sınavına hazırlanan milyonlarca öğrenci için en çok merak edilen konulardan biri, " Yks'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?" sorusudur. 2025 Yks'ye hazırlanan adaylar, net hesaplamasını doğru yapabilmek için bu sistemin detaylarını öğrenmek istiyor. Peki, YKS 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?

ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN?

TYT, yani Temel Yeterlilik Testi; 120 soruluk test 21 Haziran Cumartesi günü saat 10:15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek. AYT, yani Alan Yeterlilik Testleri; 22 Haziran Pazar günü saat 10:15'te başlayıp 180 dakika sürecek.

YKS'YE BU SENE KAÇ KİŞİ GİRECEK?

Yks'ye bu sene yaklaşık 2 milyon 560 bin aday başvurdu. Bu rakam 2024 yılında başvuran 3,12 milyon aday sayısına göre önemli bir düşüşe işaret ediyor. 2025 YKS oturumları 21–22 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacak.

Ösym Başkanı Prof. Dr. Ersoy'un açıklamalarına göre:

2025 YKS'ye toplam başvuran aday sayısı: 2 milyon 560 bin 649

İlk kez YKS'ye başvuran aday sayısı: 976 bin 697

Kadın aday sayısı: 1 milyon 375 bin 389

Erkek aday sayısı: 1 milyon 185 bin 260

Sınav ücretinden muaf tutulan aday sayıları da dikkat çekici:

Şehit ve gazi yakınları ile gaziler: 12 bin 94 aday sınav, başvuru ve yerleştirme ücretlerinden muaf tutuldu.

YKS 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

YKS 2025 sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor. Adayların her soruyu dikkatle işaretlemesi, bilmedikleri sorularda rastgele şık seçmek yerine boş bırakmayı değerlendirmesi öneriliyor.