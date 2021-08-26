YKS 2. ve 3. tercihler ne zaman? 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? Üniversite 2. ve 3. tercihler hangi gün başlıyor?

YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasına çok az bir zaman kaldı. Öğrenciler ve adaylar YKS 2. ve 3. tercihler ne zaman? 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? Üniversite 2. ve 3. tercihler hangi gün başlıyor? araştırmaya başladı. YKS tercihler 20 Ağustos günü tamamlanmıştı. Halen açıklanmadı fakat bugün yarın açıklanması bekleniyor. Peki, YKS 3. tercih olacak mı? YKS üçüncü tercihler ne zaman, hangi gün?

YKS 2021 tercih sonuçlarının açıklanmasına az bir süre kaldı. Sonuçların açıklanmasından sonra TYT 140 puan alanlar için ek tercih dönemi başlayacak. Peki, YKS 2. ve 3. tercihler ne zaman? 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? Üniversite 2. ve 3. tercihler hangi gün başlıyor? 140 puan alanlar ne zaman tercih yapmaya başlayacak? Tarihi belirlendi mi? İşte bilgiler...

TYT 140 PUAN ALANLAR NE ZAMAN TERCİH YAPACAK?

TYT baraj puanı 150'den 140'a düşürülmüştü. 140 puan üzeri alanlar ek tercih döneminde yapabilecekler. Henüz ek tercih dönemi ne zaman başlayacak açıklama yapılmadı. Fakat bugün 1. tercihler sona erecek. Birinci tercihler sonunda ek tercihlerle ilgili resmi açıklama yapılması bekleniyor. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

EK TERCİH NE ZAMAN?

Henüz ek tercihler ne zaman yapılır resmi açıklama gelmedi. Bu yıl normal tercihler 5-20 Ağustos arasında yapılacak. Baraj puanlarının düşürülmesiyle birlikte baraj puanı 140-150 arasında olanlar tercihlerini ek tercih döneminde yapabiliyor. Dediğimiz gibi bu yıl ek tercih tarihleri açıklanmadı. Fakat geçtiğimiz yıl yani 2020'de ek tercihler 17-23 Eylül tarihleri arasında yapılmıştı. Bu yıl da yakın tarihler arasında yapılacağı tahmin ediliyor.

ÜNİVERSİTE 2. VE 3. TERCİHLER NE ZAMAN?

Henüz bu yıl 2. ve 3. tercihler ne zaman yapılacak tarihi kesinleşmedi. Fakat geçen sense 17-23 Eylül tarihleri arasında ek tercihler yapılmıştı. Aynı şekilde bu yıl da Eylül ayının ortalarında ek tercihlerin yapılması bekleniyor.

1. ek tercih dönemi yaklaşık 20 gün sürecek. Akabinde 2. ek tercihler yani 3. tercihler başlayacak. Normal tercihler 20 Ağustos günü bitmişti.

TYT 140 PUANLA YERLEŞTİRME HAKKINDA BİLGİLER

Yükseköğretim Kurulu tarafından, konu hakkında yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

"Yükseköğretim Kurulu'nca 2021-YKS sonuçları etraflıca değerlendirilmiş olup küresel çapta devam eden Covid-19 salgınının ülkemizdeki eğitim ve öğretim alanındaki olumsuz etkileri de dikkate alınarak yükseköğretim kurumlarının mevcut kapasitelerinin en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla yeni kararlar alınmıştır.

Buna göre; AYT/YDT Puanı 180 ve üzerinde olan adayların 'merkezi yerleştirme' ve 'ek yerleştirme' işlemlerinde puan ve başarı sıraları korunarak tercih ve yerleştirme süreci daha önce ilan edildiği şekilde tamamlanacaktır.

2021-YKS işlemlerine mahsus olmak üzere merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için 'ikinci ek yerleştirme' yapılacaktır. Merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlara verilecek olan bu ikinci ek yerleştirme imkanından 'TYT puanı asgari 140', 'AYT/YTD puanı asgari 170' olan adaylar da yararlanabilecektir.

Böylelikle merkezi ve ek yerleştirme işlemlerinde daha önce ilan edilmiş olan baraj puanlarında herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir. 'Boş kalan kontenjanlar için ilave bir tercih fırsatı tanınarak' TYT Puanı 140 ve üzerinde olan adaylar ile AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar için ikinci ek yerleştirme işlemleri esnasında tercihte bulunma imkanı verilmiştir.

Buna göre ikinci ek yerleştirme işlemleri sürecinde TYT puanı 140 ve üzerinde olan adaylar 'önlisans programlarında', AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olan adaylar 'lisans programlarında' boş kalan kontenjanlara tercihte bulunabileceklerdir."

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN 2021?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2021 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.