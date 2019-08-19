Yılmaz ve Elvan, Toroslar'da vatandaşla buluştu

19.08.2019 09:45

TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan ve Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar'ın yaylalarında vatandaşlarla buluşarak sorun ve taleplerini dinlediler.

Elvan ve Yılmaz, Ayvagediği, Gözne ve Soğucak mahallelerinde düzenlenen 'Toroslar'da Vatandaşla Buluşma Toplantıları'nda vatandaşlarla bir araya gelerek, istek ve önerileri dinleyip, yapılacak hizmetleri anlattılar. Vatandaşların taleplerini birinci ağızdan dinlemek ve hayata geçecek olan projeleri anlatmak üzere düzenlenen toplantılara, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, AK Parti Mersin Milletvekilleri Hacı Özkan, Zeynep Gül Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Cesim Ercik, AK Parti Toroslar İlçe Başkanı Onur Ünlü ve Aydıncık Belediye Başkanı Ferat Aktan da katıldı.

"Toroslar'a hizmet etmenin heyecanı ve sorumluluğunu yaşıyoruz"

Toplantılarda vatandaşlara seslenen Başkan Yılmaz, "Sizin yüzleriniz gülünce bizim de yüzümüz gülüyor. Bizi güzel karşıladınız. Yüzlerinizin güldüğünü gördük. 31 Mart'ta tarafıma Toroslar Belediye Başkanlığı görevini verdiniz. Sizlere hizmet etmenin heyecanı ve sorumluluğunu yaşıyoruz. Hep beraber sizlerin hayatını daha da güzelleştirmek ve daha güzel bir Toroslar inşa etmek için çalışıyoruz. Sizlerin arasından çıkmış biri olarak, sizlerle beraber omuz omuza Toroslarımıza, Mersinimize hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Birlik ve beraberlik mesajı veren MHP Milletvekili Şimşek ise "Cenab-ı Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Cumhur ittifakı olarak Atsız Başkana vermiş olduğunuz destek için hepinize yeniden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Gün birlik olma günü" diyen AK Parti Milletvekili Yılmaz da "Bugüne kadar verdiğiniz desteklerden, duyduğunuz güvenden, dilinizdeki duadan, yüreğinizdeki sevgiden dolayı Allah sizlerden bin kez razı olsun. Ama bunu devam ettirmemiz gerekiyor, çünkü gün birlik olma günü. Birlik içinde daha güçlü bir Türkiye olmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

AK Parti Milletvekili Özkan ise "Cumhur ittifakı olarak birlik ve beraberliğimizi önce Allah'ın izniyle sonra sizlerin desteğiyle dualarınızla güçlü bir şekilde sağladık. 2023 hedeflerine doğru başarılı bir şekilde gideceğimize inancımız tamdır" dedi.

"Neyin sözünü vermişsek hep arkasındayız"

"Sizin derdiniz, bizim derdimiz" diyerek sözlerine başlayan Elvan da "Vatandaşlarımızın taleplerini elimizden geldiğince çözmeye çalışacağız. Elimizden geldiğince sizlere hizmet etmek, taş üstüne taş koymak için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Şunu çok samimi olarak söylüyorum; sizin desteğiniz sürdüğü müddetçe inanın kim olursa olsun, nereden gelirse gelsin her türlü mücadeleyi veririz ve sonuçta kazanan biz oluruz. Neyin sözünü vermişsek hep arkasındayız. Sizin derdiniz bizim derdimiz. Bu noktada sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA