Yıllar sonra ilk aşkı Yıldız Asyalı'yı gören Arda Kural, gözlerini alamadı

Emret Komutanım dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan ve uzun süredir psikolojik sorunlarıyla mücadele eden Arda Kural, zor günleri geride bıraktı. Önceki gün 2. Sayfa programında ilk aşkı Yıldız Asyalı'yla ilgili konuşan Kural, "Onu çok seviyorum" derken Asyalı da "Onu karşımda görsem elim ayağım" titrer dedi.

YILLAR SONRA DUYGULARINI ANLATTILAR

Arda Kural, canlı yayında yaptığı açıklamada "Yıldız ile yan yana gelmekten korkuyorum. Çok severim, insan olarak da kişilik olarak da! Ayrıldıktan sonra 2 yıl kendime gelemedim" dedi. Yıldız Asyalı'dan Kural'ın bu sözlerine karşılıksız kalamayarak "Öyle bir duygu ben daha hiç yaşamadım. Bizi ayırdılar. İşin içinde her şey vardı. Biz onunla normal bir arkadaşlık geçiremedik, zordu. Biz ne zaman bir araya gelsek ağlaşırız.Arda'yı karşımda görsem elim ayağım titrer" ifadelerini kullandı.

YILDIZ'DAN GÖZLERİNİ ALAMADI

Yıllar geçmesine rağmen birbirlerine olan sevgilerini kaybetmeyen Kural ve Asyalı, dün akşam bir araya geldi. Kural, dün akşam Asyalı'nın sahne aldığı mekana giderek ilk aşkını izledi. O anları Instagram hesabından yayınlayan Kural'ın sahnedeki ilk aşkından gözlerini alamadığı görüldü.