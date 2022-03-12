Yıldız Tilbe'nin tepki çeken sokak köpeği çıkışına Datça Belediyesi'nden yanıt: Tatil için bizi tercih etmeyin

Türkiye'de son zamanlarda çocuklarda da dahil olmak üzere vatandaşlara saldıran sokak köpeği vakaları gündemde. Son olarak Isparta'da sokak köpeğinden kaçarken yola atlayan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Rabia Kallı, otomobil çarpması sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede sürdürdüğü yaşam savaşını kaybetti.

"ZEHİRLİ ET VERİN HEPSİ GEBERSİN"

Sosyal medyadaki sokak köpeği tartışmalarına ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe ise tepki çeken bir tweet ile dahil oldu. Tilbe'nin yaptığı paylaşımda "Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin hepsi gebersin , insan parçalamak nedir ya" ifadeleri sosyal medyada büyük tepki topladı.

"TATİL İÇİN BİZİ TERCİH ETMEYİN"

Ünlü şarkıcının paylaşımına bir yanıt da Datça Belediyesi'nin resmi hesabından geldi. Paylaşımda "Tatil için bizi tercih etmeme kararınızın sürmesini dileriz" denilirken, Tilbe ise "Neden öyle dediniz" sorusuyla karşılık verdi.

"SALDIRGAN KÖPEKLERE ZEHİRLİ ET VERİN, GEBERSİNLER"

Açıklamalarının tamamında ise Yıldız Tilbe, "Sahipsiz köpekler hayvan barınaklarında toplanıp aklı başında, hayvansever görevliler tarafından bakılmalıdır. Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya? Toplasınlar hayvan barınaklarına köpekleri, hayvanseverler görevlendirilsin, hayvan sevmeyen sırf görev diye bu işi yapan birileri olmasın barınaklardaki hayvanlar birbirini yiyor açlıktan Allah razı olmasın, hayvanseverler görevlendirilsin, kontrol edilsin hayvanda kurtulsun insan da" ifadelerini kullandı.

"İNSANLARI PARÇALAYAN KÖPEKLERDEN NEFRET EDİYORUM"

Tilbe, paylaşımlarına şu şekilde devam etti: "Bütün insanların ve hayvanların yaşama hakkı vardır, fakat saldırmaya öldürmeye hakkı yoktur, olmamalıdır. Yasalar insanın da hayvanın da birbirine zarar vermeden yaşamalarını kanunlaştırmalıdır. İnsanlara grup halinde saldıran parçalayan, öldüren köpeklerin insan öldüren bir insandan farkı yoktur, cezalandırılmalıdır. Başka insanlara saldırmak için özgür bırakılmamalıdır. Bende şu ana çocukları kadınları insanları parçalayan köpeklerden nefret ediyorum. Sevmek için bir sebep göremiyorum."