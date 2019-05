Yıldız: "Gençlerimiz 19 Mayıs'ı Bu Ruha Sahip Çıkarak Anlamalı"

Bir-Sen Samsun 1 Nolu Şube Başkanı ve Memur-Sen İl Temsilcisi Hamdi Yıldız, "Bugün olduğu gibi, gelecekte de bilgili, sağlıklı nesilleri ile gençliğine güvenen, eğitim ve kültür sistemlerini bu hassasiyetle programlayan milletler başarılı olacaktır. Gençlerimiz, 19 Mayıs'ı bu ruha sahip çıkarak anlamalı, anlamlandırmalıdır, tıpkı 15 Temmuz'da yaptığı gibi" dedi.

Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Samsun 1 Nolu Şube Başkanı Hamdi Yıldız, 19 Mayıs 1919'un 100. yılı münasebetiyle açıklamalarda bulundu. "19 Mayıs 1919, yüzyıl önce, tarihin hiçbir döneminde esareti kabul etmemiş milletimizin verdiği kurtuluş mücadelesinin ilk ve hayati aşamasıdır" diyen Yıldız, "19 Mayıs, yüz yıl da geçse, bin yıl da sürse, kendi özgür irademizle, istiklal ve istikbalimize her şartta sahip çıkacağımızın, hiçbir işgal, esaret ve vesayeti kabul etmeyeceğimizin bütün dünyaya ilanı olmuştur. Özgürlük ve bağımsızlığın müjdesi olarak Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Samsun'da yaktığı istiklal meşalesiyle başlayan direniş, birlik ve beraberlik içerisinde, azim, cesaret, kararlılık ve inançla büyümüş, bilahare Cumhuriyetin kuruluşuyla taçlanmıştır. O gün, kuruluş ve kurtuluşun ilk planlı, kararlı adımı atılmıştır" diye konuştu.

Hamdi Yıldız, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"19 Mayıs ve İstiklal Harbi'ni zorunlu kılan düşman kuşatması, her dönem değişik yöntem ve araçlar denemiş ama hiç eksik olmamıştır. Bugün ise emperyalizm, özellikle terör üzerinden fiili saldırıların yanı sıra gençliğin ruhunu zehirlemek, ahlakını bozmak, ideallerini çökertmek, onları boş benlikleriyle ufuksuz, inançsız, amaçsız yapmak için yeni yeni söylem, yöntem ve araçlarla her cepheden saldırmaktadır. Milli değerlere aidiyet hisseden herkesin, her kesimin uyanık olması gereken bu ortamda en büyük sorumluluk gençlerimize düşmektedir. Yeni bir kurtuluş müjdesi gibi başarılarıyla gurur duyacağımız gençlik, teröre, yıkıcı, bölücü, sapkın ideolojilere teslim olmadan, öz benliğine ve milli değerlere dayanmalı, sözün ve düşüncenin gücüne inanarak bilmeye, başarmaya odaklanmalıdır. Çünkü bilgi güçtür, sahibini güçlü ve başarılı kılar. Bilgiyi elde edemeyenlerin kazanacakları bir değer olmamıştır, olmayacaktır. Bugün olduğu gibi, gelecekte de bilgili, sağlıklı nesilleri ile gençliğine güvenen, eğitim ve kültür sistemlerini bu hassasiyetle programlayan milletler başarılı olacaktır. Gençlerimiz, 19 Mayıs'ı bu ruha sahip çıkarak anlamalı, anlamlandırmalıdır, tıpkı 15 Temmuz'da yaptığı gibi. 15 Temmuz direnişinde istiklal aşkını ve idealizmini ortaya koyan gençlerimizden bazılarının şehadete yürümesi, bazılarının gazi olarak hayatını sürdürmesi, milletimizin onlara olan itimadının sarsılmaz teminatı olmuştur. Ülkenin savunulmasında da geleceğe taşınmasında da yüzyıllardır devam eden tarihi misyonun taşınmasında da kutlu mirasın geleceğe tevarüs ettirilmesinde de gençliğimizin her zaman rolü ve yeri olmuştur, olacaktır. Çocuklarımızın gençliğe daha nitelikli adım atması, gençlerimizin daha şuurlu bir sorumluluk yüklenmesi için eğitim sistemi değerlerimizle güncel gelişmeler ışığında yeniden mezcedilmelidir. Eğitim-Bir-Sen olarak, gerçek istiklal ve kalkınmanın eğitimle mümkün olacağı bilinciyle, şehitlerimizin canlarıyla savundukları bu vatanı, eğitimde, bilimde kaydedeceğimiz üstün başarılarla yeşertip canlandırmayı tarihi bir borç ve yükümlülük biliyoruz. Hayata ve geleceğe daha iyi hazırlanmak için öz güveni yüksek, milli şuur ve karakter sahibi, nitelikli genç nesiller yetiştirmek, böyle bir neslin yetişmesine katkı vermek herkesin insani, milli ve tarihi görevidir. Bu duygu ve düşüncelerle, milletimizin ve hassaten gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyoruz." - SAMSUN

