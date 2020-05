Yıldız Futbolcuların Favori Oyunu: Call of Duty

1 Ekim 2019'da Android ve iOS platformuna çıkış yapan Call of Duty Mobile, sporcuların gözde oyunlarından. Daha ilk haftasında 100 milyon indirmeyi geçerek en başarılı çıkış yapan mobil oyun olarak tarihe geçen Call of Duty Mobile, ünlü futbolcuların yeni zaman geçirme aktivitesi oldu.

Futbolcuların Gözdesi: Call of Duty Mobile

Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde insanlar bir süredir sağlıklarını korumak için evlerinden çıkmıyor, tüm iş ve sosyal hayatını evlerinden sürdürmeye çalışıyor. İnsanlar bu yeni normal dönemde daha önceki alışkanlıklarını, onlara keyif veren aktiviteleri de ev yaşamına uyarlamaya çalışıyor. Bu alanlardan birisi de oyun. Dünyada hafızalara kazınmış birçok ünlü futbolcu da alışık oldukları rekabeti mobil dünyada sürdürüyor ve oyun keyfini Call of Duty: Mobile ile çıkartıyor. İşte CoD Mobile oynayarak vakit geçiren futbolcular:

Bafetimbi Gomis: Türkiye'de oynadığı yıllarda gol kralı olan ve taraflı-tarafsız tüm futbolseverlere kendini sevdiren Gomis, geçtiğimiz aylarda Call of Duty: Mobile oynarken çekilen bir fotoğrafını kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

A little additional work out for my thumbs ?? #CODMobile #CODpartner ???? ???? ???? ???????? ???????? ?????? ?????? ??? #CODMobile

Gomis (@bafetimbigomis)'in paylaştığı bir gönderi (26 Oca, 2020, 2: 43öö PST)

Dani Carvajal: Real Madrid'de ve İspanya Mili Takımı'nda forma giyen 28 yaşındaki oyuncu Carvajal de mobil oyunun rekabetini ve heyecanını seviyor. Kendi kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:

Ya disponible #CODMobile ???? Ahora puedo disfrutar de mi juego favorito en cualquier sitio! ??

Daniel Carvajal (@dani.carvajal.2)'in paylaştığı bir gönderi (4 Eki, 2019, 6: 53öö PDT)

Futbol dünyasındaki Call of Duty hayranları bu iki yıldızla sınırlı değil. İngiltere, İspanya, Fransa liglerinden birçok oyuncunun da Call of Duty: Warzone oynadıkları biliniyor. Bunlardan bazıları; Chelsea'nin bu sene patlama yaparak güzel gollere imza atan forvet oyuncusu Abraham, geleceğin en önemli oyunculardan olacağı öngörülen Atletico Madrid'li Joao Felix, Manchester United'ın yıldız oyuncuları Marcus Rashford ve Jesse Lingard, Fransız yıldız defans oyuncusu Laurent Koscielny, İtalyan devi İnter'in dinamosu Lukaku ve adı sık sık Türkiye'de transfer dedikodularına karışan Arsenal'in forveti Lacazatte.

Workout Done ?? Now Game Time Whos On? ?? #Gulag

JLingz?? (@jesselingard)'in paylaştığı bir gönderi (21 Nis, 2020, 9: 11öö PDT)

Maintenant j'ai tout ce qu'il me faut pour plonger dans #Warzone ! ???? #FreeCallofDuty

Laurent Koscielny (@koscielny_official6)'in paylaştığı bir gönderi (12 Mar, 2020, 3: 34öö PDT)