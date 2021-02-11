Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir? Kuruluş Osman'a transfer olan Yıldız Çağrı Atiksoy Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Yıldız Çağrı Atiksoy hayatı nedir?
Kuruluş Osman dizisi oyuncuları arasında Yıldız Çağrı Atiksoy'da katıldı. Ünlü isim Kuruluş Osman'da Orhan Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'nin eşi Malhun Hatun karakterine hayat verecek. Peki, Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir? Kuruluş Osman'a transfer olan Yıldız Çağrı Atiksoy Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Yıldız Çağrı Atiksoy hayatı nedir?
Kuruluş Osman dizisi oyuncuları arasında Yıldız Çağrı Atiksoy'da katıldı. Ünlü isim Kuruluş Osman'da Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'nin eşi Malhun Hatun karakterine hayat verecek. Peki, Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir? Kuruluş Osman'a transfer olan Yıldız Çağrı Atiksoy Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Yıldız Çağrı Atiksoy hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY KURULUŞ OSMAN'A KATILDI!
Kuruluş Osman dizisinde Malhun Hatun karakterine hayat verecek olan isim belli oldu. Savaşçı, Öyle Bir Geçer Zaman Ki gibi isimlerde rol alan Yıldız Çağrı Atiksoy dizinin oyuncu kadrosuna katıldı.
Kuruluş Osman dizisi oyuncuları arasında Yıldız Çağrı Atiksoy'da katıldı. Ünlü isim Kuruluş Osman'da Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'nin eşi Malhun Hatun karakterine hayat verecek.
Yıldız Çağrı Atiksoy hakkında merak edilenler haberimizde...
YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY KİMDİR?
Doğum tarihi: 1 Nisan 1986
Kaç yaşında: 34yaşında
Nereli: Karşıyaka
Boy: 1,76 m
İki yıl İzmir Ege Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi alan sanatçı daha oyunculuk eğitimine Müjdat Gezen Sanat Merkezi 'nde devam etti. Ayrıca Plato Film, "Sinema Teknik ve Oyunculuk" eğitimi de almıştır.Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisindeki Berrin Akarsu karakteriyle yıldızı parladı.Yedi Güzel Adam isimli dizide de Zehra karakterine hayat verdi. Savaşçı dizisinde Aslı Özkaynak karakterini canlandırmıştır.
FİLMOGRAFİSİ
2017 Savaşçı Aslı Özkaynak Televizyon Dizisi
2015 Evli ve Öfkeli Mine Televizyon dizisi
2014-2015 Yedi Güzel Adam Zehra Televizyon dizisi
2013 Görüş Günü Kadınları Gülay Televizyon dizisi
2010 - 2013 Öyle Bir Geçer Zaman ki Berrin Akarsu Taşer Televizyon dizisi
2009 Bahar Dalları Bahar Ziyadegil Televizyon dizisi2008 Kayıp Prenses Defne Televizyon dizisi
2008 Gazi Leyla/Aslı Televizyon dizisi2008 Miras İrem Film
2007 Yersiz Yurtsuz Hazal Şanoğulları Televizyon dizisi
2006 Ah İstanbul Ahu Televizyon dizisi
2006 Yağmurdan Sonra Işık Karuzo Televizyon dizisi
2005 Aşk Oyunu Gülşen/Ayşen Televizyon dizisi
2004 Büyük Buluşma 1.Sezon Bölüm Oyuncusu Televizyon dizisi