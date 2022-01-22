Yıldırım düşmesi sonucu yanan caminin minaresi yenilendi - Haberler
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Yıldırım düşmesi sonucu yanan caminin minaresi yenilendi

Yıldırım düşmesi sonucu yanan caminin minaresi yenilendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 7 Aralık gecesi yıldırım düşmesi sonucu Barla köyündeki minare yandı.

EĞİRDİR, ISPARTA (İHA) - Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 7 Aralık gecesi yıldırım düşmesi sonucu Barla köyündeki minare yandı. Yanan minare kısa bir sürede yeniden yapıldı. Caminin yeni hali havadan görüntülendi.

Isparta'nın Eğirdir ilçesi Barla köyündeki caminin minaresine 7 Aralık gecesi yıldırım düştü. Yıldırımın etkisiyle minarenin külah kısmı alev aldı. Alevler geceyi aydınlattı. O anlar ise cep telefonu kameralarına saniye saniye yansımıştı. 46 gün sonra o cami minaresi Isparta Belediyesi tarafından yeniden yapıldı. Caminin yeni hali drone ile görüntülendi. Cami 46 gün sonra tekrar hizmete açıldı. - ISPARTA

Yıldırım düşmesi sonucu yanan caminin minaresi yenilendi

Yıldırım düşmesi sonucu yanan caminin minaresi yenilendi

Yıldırım düşmesi sonucu yanan caminin minaresi yenilendi

Yıldırım düşmesi sonucu yanan caminin minaresi yenilendi

Yıldırım düşmesi sonucu yanan caminin minaresi yenilendi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Eğirdir, Isparta, Aralık, Barla, Yerel, Haber

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