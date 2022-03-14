Yılda 11 milyon TL kazanan kadın, kocasının maaşını açıklayınca tartışmalar alevlendi

İsveçli Monica adlı kadının, eşi ve kendisinin kazançları hakkında yaptığı açıklamalar, tartışma yarattı. Kendi sosyal medya hesabı ve sitesi üzerinden çeşitli paylaşımlar yaparak geçimini sağlayan Monica, bu paylaşımlar karşılığında takipçilerinden ve reklam verenlerden yılda 11 milyon TL'nin üzerinde gelir elde ettiğini belirtti.

"KOCAM BENDEN 3 KAT DAHA AZ KAZANIYOR"

Monica, kocasının maaşının kendisiyle yarışamadığını belirterek, "Kocamın aylık kazancı benimkinin tam 3 kat daha aşağısında. Fakat bu benim ev işlerini ve diğer işleri yapmamın önüne geçmiyor. Kocama bu konuda baskı yapmıyorum fakat benim paramı harcadığı çok zaman oluyor" ifadelerini kullandı.

SÖZLERİ TARTIŞMALARIN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

Monica'nın bu sözleri, tartışmaların fitilini de ateşlemiş oldu. Bazı takipçileri, karı koca arasındaki maaş dengesinin açıklanmasını yanlış bulurken, bazı takipçiler ise kadının, erkekten daha fazla kazanmasının normal olduğunu dile getirdi.