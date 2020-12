Yılbaşı oyunları: Uno oyunu nedir, nasıl oynanır? Evde Uno oyunu oynanışı, uno kart oyunu! Uno oyun kuralları nelerdir?

Yılbaşı tatilinizi ailenizle birlikte eğlenceli bir şekilde geçirmek istiyorsanız Uno oyunu oynayabilirsiniz. Ailenizle hem sohbet, muhabbet hem de eğlenceli vakit geçirmek isteyenler bu tarz oyunların oynanışını araştırıyor. Peki Uno nasıl oynanır? Uno hakkında bilgiler! Uno nasıl biter? Birinci nasıl olunur? Evde Uno yapımı! Evde Uno oyunu yapılışı!

UNO OYUNU NEDİR?

Uno, ABD'de ortaya çıkan bir kart oyunudur. En az 2 kişi ile oynanır. Oyunun amacı eldeki kartları herkesten önce bitirmektir.

UNO HANGİ ÜLKENİN OYUNU?

Uno kart oyununun kökeni Amerika Birleşik Devletleri'dir.

UNO KAÇ KİŞİYLE OYNANIR?

Uno oyunu 2-10 kişi arasında oynanmaktadır. Minimum 2 kişi ile oynanabilirken maksimum 10 kişi ile oynanır. Fakat isterseniz 10 dan fazla kişi ile de oynayabilirsiniz.

UNO OYUN SÜRESİ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

Oyun süresi ortalama 30 dakika sürmektedir.

UNO OYUNU ÖZELLİKLERİ

Uno kart oyununda dört farklı renkte (sarı, mavi, yeşil, kırmızı) toplam 108 kart bulunmaktadır. Her renk kartta 0'dan 9'a kadar rakamlar bulunur. Ayrıca, bu kartların yanında herhangi bir sayıya sahip olmayan 5 kart türü mevcuttur. Bunlar; 2 Kart çek (dört farklı renkte ikişer adet), Revors (dört farklı renkte ikişer adet), pas geç (dört farklı renkte ikişer adet), Joker (4 adet), 4 Kart çek & Joker (4 adet).

UNO OYUNU NASIL OYNANIR?/ UNO OYNANIŞI

Her oyuncu bir kart çeker; en yüksek sayıyı çeken kâğıtları dağıtır. Dağıtacak kişi kartları karıştırır ve her oyuncuya 7'şer adet kâğıt dağıtır. Kalan kâğıtları çekme destesi oluşturmak için masaya yüzleri aşağıya gelecek şekilde koyar. Çekme destesinin en üstündeki kâğıt açılır ve ortaya atılarak ıskarta destesi oluşturulur. Kağıt dağıtanın solundaki kişi oyuna başlar. Her oyuncu elindeki kartı ıskarta destesinin en üstündeki kart ile eşleştirmek zorundadır. Bu eşleştirme sayıya, renge veya sembole dayalı olabilir. Eğer elde ıskarta destesindeki kartla eşleşen bir kart yoksa, çekme destesinden bir kart çekilmesi gerekmektedir. Çekilen kartla oynanabiliyorsa, aynı turda ortaya atılabilir. Aksi takdirde sıra bir sonraki oyuncuya geçer. Oyuncular kendi arasında uno diyen oyuncunun elini tahmin edebiliyor ise oyunu bitirmemesi için yönlendirmede bulunabilirler. Örneğin bir el önce elinde kırmızı 7'li olan oyuncu elindeki kâğıtlarını başka bir oyunucu ile değiştirmek zorunda kalırsa, rakibinin elindekinin kırmızı 7'li olduğu şeklinde dahi yönlendirmede bulunabilir. Ayrıca istenirse aynı renkten iki kart atılabilir. Her oyuncu desteden istediği kadar kart çekebilir.

UNO KARTLARININ ÖZELLİKLERİ

2 Kart çek: Bu kart ile oynanıldığında bir sonraki oyuncu 2 kart çeker ve o el oynayamaz. Bu kart, sadece aynı renk veya başka bir "2 Kart Al" kartı ile eşleşmesi olursa oynanabilir. Eğer bu kart oyunun başında açılırsa, aynı kurallar uygulanır.

Yön Değiştir: Bu kart ile oynandığında oyunun yönü değişir (oyunun yönü soldan sağa ise, sağdan sola olarak değişir – ya da tersi). Bu kart, sadece aynı renk veya başka bir "Yön Değiştir" kartı eşleşmesi olursa oynanabilir. Bu kartın oyunun başında açılması durumunda, önce kağıdı dağıtan oynar, ardından oyun sol yerine sağdan devam eder.

Pas Geçer: Bu kart ile oynanıldığında bir sonraki oyuncu "atlanır" (yani o el oynayamaz). Bu kart, sadece aynı renk veya başka bir "Pas Geçer" kartı eşleşmesi olursa oynanabilir. Oyunun başında bir "Pas Geçer" kartı açılırsa, dağıtıcının solundaki oyuncu "atlanır" ve atlanan oyuncunun solundaki oyuna başlar.

Renk Değıştir: Bu kart ile oynanıldığında, kartın sahibi oyunda devam edilecek rengi belirleyebilir. ("Joker" kartı atılmadan önce oynanmakta olan renk dahil). Elinizde oynayabileceğiniz başka bir kart olsa bile "Joker" kartı oynayabilirsiniz. Oyunun başında bir "Joker" kart açılırsa, dağıtıcının solundaki oyuncu oyunun rengini belirler.

4 Kart çek & Renk Değiştir: Bu kart ile oynanıldığında, kartın sahibi oyunda devam edilecek rengi belirleyebilir. Ayrıca kartın sahibinden sonraki oyuncu çekme destesinden 4 tane kart çeker ve o el oynama hakkını kaybeder. Ancak bu kart yalnızca elde ıskarta destesindeki renge uygun bir kâğıt yoksa oynanabilir. Eğer oyunun başında açılırsa, kart ortaya atılır ve yeni kart seçilir.

El Değiştir: Destede sadece 1 tane bulunan bu kart kullanıldığında kullanan kişi kendi destesini istediği desteyle değiştirebilir. Ayrıca Oyunu İstediği Renkte Devam Ettirebilir.

İçi Boş Kağıt: Destede üç tane bulunan bu kartlara istediğiniz kuralları yazarak oynayabilirsiniz.

UNO OYUNU NASIL BİTİRİLİR?

Sondan bir önceki kartı oynanıldığında, elde tek kart kaldığının belirtilmesi için oyuncu "UNO" diye bağırması gerekir. Bir oyuncunun elinde kart kalmadığında tur biter. Puanlar yazılır ve 500 puana ulaşan oyuncu olana dek oyun tekrar eder.

Not: Çekme destesinde kâğıt kalmadığında ve oyun hala devam ediyorsa, ıskarta destesi karıştırılıp konur ve oyun devam eder. Joker kart ile oyun bitirilebilir.

UNO OYUNU KAÇ PUANDA KAZANILIR?

500 ve üzeri puan yapan oyuncu oyunu kazanır.

UNO KART OYUNU PUANLAMA SİSTEMİ

Üzerinde sayı olan tüm kartlar: Kendi değerleri (0-9 Puan)

2 Kart Al: 20 Puan

Yön Değiştir: 20 Puan

El Geçer: 20 Puan

Joker: 50 Puan

4 Kart Al & Joker: 50 Puan