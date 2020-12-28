Yılbaşı kısıtlaması kaç gün? Yılbaşı resmi tatil kaç gün? Yılbaşı tatili kaç gün?

Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı hakkında ek genelge yayınlandı. Yılbaşı kısıtlaması kaç gün? Yılbaşı tatili kaç gün? Yılbaşı resmi tatil kaç gün?

Yılbaşında 4 günlük uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanırken salgının önüne geçilmesi amacı ile yılbaşında da bu kısıtlamanın devam etmesi yönünde karar alındı. İçişleri Bakanlığı tarafından yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması hakkında ek genelge yayınlandı. Peki, Yılbaşı kısıtlaması kaç gün? Yılbaşı resmi tatil kaç gün? Yılbaşı tatili kaç gün? İşte, İçişleri Bakanlığının genelgesi ile yılbaşında sokağa çıkma yasağının detayları

YILBAŞI KISITLAMASI KAÇ GÜN?

Yılbaşında, ülke genelinde 31 Aralık Perşembe günü 21.00 itibari ile 1,2,3 Ocak günleri toplamda 3 buçuk gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Corona virüse karşı alınan ek tedbirler kapsamında hafta içi ve hafta sonu belli kısıtlamalar uygulanıyor. Hafta içi her akşam saat 21.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması var. Artan vaka sayılarına karşı alınan önlemlere ek olarak Yılbaşında da sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

YILBAŞINDA RESMİ TATİL KAÇ GÜN?

Yılbaşında, 1 Ocak Cuma günü resmi tatil olacak. Bu kapsamda vatandaşlar cumartesi pazar günü ile birleştirebilecekleri resmi tatilleriyle beraber toplamda üç gün izin yapabilecek.

31 Aralık 2020 resmi tatili mi?

31 Aralık Perşembe günü ise mevzuatta yer almadığı için tatil olmayacak. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.

YILBAŞI YASAĞINDA NERELER AÇIK?

Hafta sonu kısıtlamalarındaki benzer uygulamalar yılbaşı yasağında da geçerli olacak. Kısıtlamanın olduğu 1 Ocak 2021 Cuma Resmi tatil günü ve 2 ile 3 Ocak'ta market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları belirli saatlerde satış yapabilecek. Vatandaşlar kendilerine en yakın market ve dükkanlara giderek ihtiyaçlarını belirtilen saatler arasında karşılayabilecekler.

YILBAŞINDA 65 YAŞ ÜZERİNİN İHTİYAÇLARI NE OLACAK?

Yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamalarında; engelli vatandaşlar ile 65 yaş ve üzeri ya da kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların temel ihtiyaçlar Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacak.

Kolluk birimleri ve Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından, daha önce valilere gönderilen talimatla tüm tedbirlerin alınmış olmasına rağmen yine de anlık olarak barınacak yeri olmadığı için sokakta yaşamak durumunda kalan vatandaşların barınma dahil her türlü temel ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik tedbirler alınacak.

YILBAŞINDA SOKAK HAYVANLARINA ÖZEL ÖNLEM

81 ilde Valilikler ve kaymakamlıklar bünyesindeki Hayvan Besleme Gruplarınca, gerek kış mevsimi gerekse sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarının beslenmesine yönelik ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde gerekli tedbirler alınacak

YILBAŞI İÇİN TALİMAT VERİLDİ

Kısıtlamaların uygulanacağı yılbaşı öncesi, yılbaşı akşamı ve sonrasında Kovid-19 tedbirleri, genel güvenlik ve asayiş uygulamaları, terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik tedbirler ile trafik tedbirlerine ilişkin alınması gereken önlemler belirlenerek vali ve kaymakamların koordinasyonunda başta kolluk kuvvetleri olmak üzere ilgili diğer birimler tarafından gerekli hazırlıkların yapılması konusunda talimatı verildiği belirtildi.