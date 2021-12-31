Yılbaşı için piyasaya sürülmek istenen 2 ton sağlıksız tavuk eti ele geçirildi - Haberler
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Yılbaşı için piyasaya sürülmek istenen 2 ton sağlıksız tavuk eti ele geçirildi

Yılbaşı için piyasaya sürülmek istenen 2 ton sağlıksız tavuk eti ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Akif Özdemir - Haberler | Güncel

ADANA'nın Yüreğir ilçesinde, yılbaşı için piyasaya sürülmeye hazır, hijyen şartlarına aykırı koşullarda parçalanmış ve depolanmış yaklaşık 2 ton tavuk eti ele geçirildi.

ADANA'nın Yüreğir ilçesinde, yılbaşı için piyasaya sürülmeye hazır, hijyen şartlarına aykırı koşullarda parçalanmış ve depolanmış yaklaşık 2 ton tavuk eti ele geçirildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na gelen ihbar üzerine, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Yüreğir Belediyesi İlçe Zabıta Müdürlüğü'nce ortaklaşa operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, sağlıksız ortamda parçalanıp, depolanan yaklaşık 2 ton tavuk etine imha edilmek üzere el koyuldu. İş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmayan, merdiven altı üretim yapılan tesis, mühürlendi.


Yılbaşı için piyasaya sürülmek istenen 2 ton sağlıksız tavuk eti ele geçirildi

Yılbaşı için piyasaya sürülmek istenen 2 ton sağlıksız tavuk eti ele geçirildi

Yılbaşı için piyasaya sürülmek istenen 2 ton sağlıksız tavuk eti ele geçirildi

Yılbaşı için piyasaya sürülmek istenen 2 ton sağlıksız tavuk eti ele geçirildi

Yılbaşı için piyasaya sürülmek istenen 2 ton sağlıksız tavuk eti ele geçirildi

Yılbaşı için piyasaya sürülmek istenen 2 ton sağlıksız tavuk eti ele geçirildi

Yılbaşı için piyasaya sürülmek istenen 2 ton sağlıksız tavuk eti ele geçirildi

Yılbaşı için piyasaya sürülmek istenen 2 ton sağlıksız tavuk eti ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Akif Özdemir - Son Dakika Haberleri

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