Yılbaşı hangi gün? 2021 yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık tatil mi?

Yılbaşı hangi gün? 2021 yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık perşembe günü saat 21.00'de başlayacak olan sokağa çıkma yasağı 4 Ocak pazartesi 05.00'te sona erecek. Peki 2021 yılbaşı tatili hangi güne denk geliyor, kaç gün tatil olacak? İşte cevabı...

"Yılbaşı tatili kaç gün olacak?" "Yılbaşı hangi güne denk geliyor?" ve "Yılbaşı tatili kaç gün olacak?" "31 Aralık tatil mi? "sorularının cevabı 2020'in son gülerinde en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki; Yılbaşı tatili hangi güne denk geliyor? İşte cevabı...

YILBAŞI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Yılbaşı yani 31 Aralık 2020 Perşembe gününe denk gelmektedir. 1 Ocak ise Çarşamba gününe denk gelmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı yaptığı açıklamaya göre, 31 Aralık perşembe günü saat 21.00'de başlayacak olan sokağa çıkma yasağı 4 Ocak pazartesi 05.00'te sona erecek.

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Yılbaşına gireceğimiz 31 Aralık perşembe gününe denk geliyor ama tatil olmayacak. Lakin 1 Ocak 2021 cuma günü kamuda çalışanlarla beraber okullar da tatil olacak. Özel sektör çalışanları da 1 Ocak 2021 tarihinde tam gün tatil olacak. 1 Ocak yılbaşı tatili hangi güne denk geliyor diye araştıran vatandaşlar, 2021 yeni yıl tatilinin cuma gününe denk gelmesiyle beraber hafta sonunu da birleştirerek 3 gün tatil yapabilirler.

31 ARALIK TATİL Mİ?

Birçok vatandaş ise 31 Aralık yarım gün mü, öğleden sonra mesai var mı araştırması yapıyor. 31 Aralık perşembe günü mesai tam gün olacak, öğleden sonra tatil olmayacak.

1 OCAK 2021 RESMİ TATİL Mİ?

Çalışanlar ve eğitim hayatına devam eden öğrencilerin merak ettiği 1 Ocak resmi tatil mi araştırması başladı.1 Ocak 2021 cuma günü yılbaşı tatili, 1935 yılından bu yana resmi tatil olarak kutlanıyor. 1 Ocak tatilinde tüm özel sektör ve kamuda tatil yapılacak. Bununla birlikte ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde de okullar tatil olacak.