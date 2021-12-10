Yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağı var mı? 31 Aralık 2021- 1 Ocak 2022 yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağı var mı?

Geçtiğimiz 2020 senesi salgın sebebiyle 31 Aralık gecesi kısıtlama uygulanmıştı. İnsanlığın önemli bir sınavdan geçtiği bu yıllarda, birçok şeyin kıymetini maalesef korona virüs sayesinde anlamış olduk. Yeni dünya düzeninde insanların günlük hayatlarına maske ve el dezenfektanları girdi. Adeta bu iki unsur bizimle bütünleşmiş duruma geldi. Peki, bu sene de aynı uygulamalar olacak mı? 31 Aralık-1 Ocak 2022 yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağı var mı? Yasak olacak mı? Yeni yasaklar tekrardan hayatımıza girecek mi? Yasaklar gelecek mi? İşte tüm detaylar haberimizde…

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

2021'in son günlerini yaşayan Türkiye, "Acaba bu sene de sokağa çıkma yasağı uygulamasını, tekrardan yasak kararı alınacak mı?" sorusu gündeme gelmiştir. Yeni dünya düzeninde, insanların hayatına birçok farklı açıdan yeni alışkanlıklar oluştu.

Bakıldığında her alana farklı yön veren korona virüs, eğitimdeniş dünyasına modadan ekonomiye daha birçok farklı sektörlere yön vermiş durumunda oldu.

Hayatımıza artık oturduğumuz yerden devam edebiliyor olduk. Fiziki bir efor sarf etmeden işe gitmemize gerek kalmadan bilgisayar üzerinden katılabiliyoruz. Bununla beraber öğrenciler okula gitmek zorunda kalmadan online bir şekilde derslere katılma imkanı yakaladı. Kimi sektörü olumsuz etkilese de kimi sektöre de farklı açıdan yön verdi.

Modaya farklı bir yön veren korona, hayatımızda maskenin yeri tamamlanmış oldu. Renk renk maskeler, her kıyafete uygun maske çeşitleri tüketiciler tarafından tercih edilmektedir.

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI? BAKAN KOCA'DAN FLAŞ AÇIKLAMA…

Bununla birlikte yeni yıla girmeye sayılı günler kala, 31 Aralık- 1 Ocak tarihleri arası sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yeni yasaklar gelecek mi? sorunu gündeme getirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni açıklamalarda bulunmuştur. Bakan Koca "Henüz ülkemizde Omicron varyantının bulunmadığını belirterek henüz yılbaşı günü için tedbir kararı alınmadığını" ifadelerine yer vermiştir.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapılan AK Parti MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada dünya gündeminde yer alan Omicron varyantının ülkemizde pozitif bir vakaya şuan için rastlanmadığı ve bu nedenle kapanma uygulanmasının düşünülmediğini söyledi. Bu bilgiler doğrultusunda, yılbaşı gecesinde sokağa çıkma yasağı uygulanması hususunda bir karar alınmış değildir. Konuyla ilgili bir gelişme olması durumunda bütün bilgileri buradan aktarılacaktır.

Bununla birlikte, Bakan Koca, "Türkiye'de görülmediği için belirtilerin tam olarak bilinmediğini" söyledi. Ayrıca Koca, "Bulaşıcıcılığı deltadan daha yüksek ama sürveyans daha düşük bile olabilir ama birkaç hafta içinde netleşir" ifadelerini kullandı.

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