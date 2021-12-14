Yılbaşı alışverişlerinde tüketicilerin yüzde 92'si markaya önce güvenmek istiyor

Yılbaşı yaklaşıyor, alışveriş planları hızlanıyor. Online PR Servisi B2Press'in incelediği araştırmalara göre dünyadan tüketicilerin yüzde 92'si yılbaşı hediyesi satın alacakları markalara güvenmek istiyor. Türkiye'de ise her 5 kişiden üçü yılbaşı indirim günlerini bekliyor.

Pandemiden bu yana ikinci yılbaşı yaklaşırken, Aralık 2020'de düşük seyreden yılbaşı alışverişlerinin bu yıl yüksek olması bekleniyor. PwC'nin küresel bir araştırmasına göre, tüketicilerin yüzde 30'u bu sene yılbaşı hediyelerine daha fazla bütçe ayırdığını söylüyor. Online PR Servisi B2Press'in yılbaşı alışverişlerine dair incelediği araştırmalar, alışkanlıkların ülkeden ülkeye fark ettiğini gösteriyor. IPSOS'un Amerika, Avrupa ve Avustralya'da yaptığı bir anket çalışmasına göre tüketicilerin yüzde 39'u yılbaşı alışverişini tamamladı ya da tamamlamak üzere. Her 10 kişiden 2'si de bir önceki yıla kıyasla daha fazla son dakika alışverişi yapacağını söylüyor. Rakamlar ABD vatandaşlarının yüzde 23'ünün, Avrupalıların ise yüzde 36'sının yılbaşı alışverişleri için hazırlık sürecinde olduğunu gösterirken, İtalya'da aynı oran yüzde 15'e düşüyor. Türkiye'de ise her 5 kişiden 3'ü yılbaşı indirim günlerini beklediğini belirtiyor.

TÜKETİCİ ÖNCE GÜVEN DİYOR

Basın bülteni dağıtımında uzmanlaşan B2Press tarafından incelenen araştırma ve anket çalışmalarına göre, özellikle pandemiden bu yana tüketicilerin yüzde 76'sı, yılbaşı alışverişlerinde çevreye duyarlı markaları tercih ediyor. Araştırmaların önceki yıllarda yüzde 70 olarak kayıt altına aldığı güven unsuru ise bu yıl tüketicilerin yüzde 92'sinin en önemli kriteri olarak öne çıkıyor. Tüketiciler satın alacakları markalara önce güvenmek istiyor.

PARA VE HEDİYE KARTI REVAÇTA

Pandemi boyunca dijital platformların artan kullanımıyla birlikte tüketicilerin alışveriş alışkanlıkları da aynı oranda dönüşüyor. Online PR Servisi B2Press'in trendler kapsamında incelediği veriler, bu yıl tüketicilerin yüzde 57'sinin dijital platformlar üzerinden alışveriş yapacağına işaret ederken, geçen yıl bu oranın yüzde 61'le daha yüksek olması da dikkat çekiyor. "Size ne alınmasını isterdiniz?" diye sorulan katılımcıların yüzde 12'si giysi, yüzde 9'u parfüm, yüzde 6'sı kitap ve yüzde 4'ü çikolata gibi alışılmış cevaplar verirken, dilek listelerine yüzde 19 ile "para ve hediye kartları" sürpriz olarak giriyor.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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