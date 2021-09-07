Yıllar en çok ona yaradı! İşte Esra Erol'un arşivden çıkan fotoğrafları

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Ünlü sunucu Esra Erol'un hakkında estetik iddiaları ortaya atılmıştı. Her fırsatta vücudunda da ciddi bir estetik olmadığını yineleyen Erol'un yıllar önceki fotoğrafları yeniden gündem oldu. Erol'un ilk televizyon macerası olan Kalp Gözü'ndeki görüntüleri dikkat çekti.

Televizyon ekranlarının sevilen isimlerinden biri de Esra Erol. Ancak Erol, bu günlere kolay gelmedi. Yıllarca televizyonlarda boy gösteren Erol'un yıllar önce televizyonculuk yaptığı sırada çekilen fotoğrafları yeniden gündemoldu.

İLK TELEVİZYON MACERASI

Erol, kariyerinin henüz başlarında, birçok farklı yapımda yer aldı. Ünlü sunucunun, özellikle ilk televizyon macerası olan Kalp Gözü'ndeki görüntüleri sevenlerini şaşırtırken, Erol hakkında ortaya atılan estetik iddiaları bir kez daha konuşuldu.

DİZİDE DE BOY GÖSTERDİ

Dest-i İzdivaç programını sunarak kariyerinde yükselişe geçen Erol, şöhret basamaklarını ilk tırmandığı yıllarda; Cennet Mahallesi, Çemberimde Gül Oya, Başkan gibi çeşitli yapımlarda yer aldı. Erol'un o dönemki görüntüleri, estetik yaptırıp yaptırmadığı konusunda, sık sık magazin gündemini meşgul ediyor.

İşte Erol'un eski hali: