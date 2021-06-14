Yılanın balık avı görüntülendi
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Yılanın balık avı görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç - Haberler | Güncel

Yılanın balık avı görüntülendi Tunceli'de çayda balık avlayan yılan, görüntülendi.

Yılanın balık avı görüntülendi

TUNCELİ - Tunceli'de çayda balık avlayan yılan, görüntülendi.

Pülümür İlçesi'ne bağlı Kırmızıköprü'de, Pülümür Çayı kenarında yılan balık avladı. Yılanın balığı avlamasını ve balığın çırpınışları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. O anları kayıt eden 28 yaşındaki Umut Yıldız, önce balığı kurtarmayı aklından geçirdiğini, ancak daha sonra bunun doğal döngü olduğunu düşündüğünden vaz geçtiğini aktardı.

Balık avını yapan yılanın daha sonra gözden kaybolduğu belirtildi.

Yılanın balık avı görüntülendi
Yılanın balık avı görüntülendi
Yılanın balık avı görüntülendi
Yılanın balık avı görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ercan Topaç

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