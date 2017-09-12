Yıkılmasına Karar Verilen Çarşıda Fetö İddiaları

DENİZLİ'de 1985 yılında yapılan ve depreme dayanıksız raporu bulunan 51 bin metrekare alanda 3 katlı 4 ayrı blokta 654 işyerinin bulunduğu Üçgen Çarşısı'nda FETÖ iddiaları ortaya atıldı.



Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin yıkım kararı verdiğini belirten Üçgen Çarşısı Kooperatifi Başkanı Ömer Güneş, çarşıya depreme dayanıksız raporunu şu anda FETÖ'den tutuklu kişilerin verdiğini, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin yıkım kararı ile FETÖ'cülerin izinden gittiğini iddia etti. CHP Denizli İl Başkanı Teoman Sancar da, çarşıda FETÖ iddialarıyla ilgili Cumhuriyet Savcılığı'ndan inceleme yapmasını istedi. Denizli kent merkezinin tam ortasında Ankara, Antalya ve İzmir Karayolları'nın birleştiği noktada bulunan 654 işyerinin bulunduğu Balkanlar'ın en büyük çarşısı olan Üçgen Çarşısı için 3 yıl önce yapılan incelemede depreme dayanıksız raporu verildi. Binin üzerinde ortağı bulunan ve depreme dayanıksız olan çarşı için Denizli Büyükşehir Belediyesi hiçbir ücret istemeden yıkım işlemlerini gerçekleştirme sözü verdi. Ancak,işyeri sahipleri esas sorunun yıkım değil bir rant sorunu olduğunu iddia etti.



Denizli'nin eski iş merkezlerinden biri olan Üçgen Çarşısı'nda büyük bir kısmı halen faal durumda olan 654 dükkan bulunuyor. Yaklaşık 400'e yakın mülk sahibi de Büyükşehir Belediyesi'nin yıkımına itiraz ediyor. Üçgen Çarşısı Kooperatif Başkanı Ömer Güneş, dükkan sahipleriyle toplantı yapıp, yıkımla ilgili son gelişmeleri aktardı. Toplantıya CHP Denizli İl Başkanı Teoman Sancar da katıldı.



Kooperatif Başkanı Ömer Güneş, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Üçgen Çarşısı'nın geleceğine ilişkin izlediği yolun daha önce işhanını ele geçirmeye çalışan FETÖ'cü işadamları ile aynı yol olduğunu iddia etti. Güneş, 4 ayrı bloktan oluşan çarşıdan FETÖ'nün önde gelen müteahhit işadamlarından ve aranan E.A.'nın çürük raporundan sonra 67 işyerini satın aldığını belirterek, şöyle dedi:



"Üçgen Çarşısı'na depreme dayanıksız raporu verenler şimdi FETÖ'den tutuklu bulunuyor. 3 yıl önce beni belediyeden çağırdılar. Şu anda FETÖ'den tutuklu olan Genel Sekreter Yardımcısı İ.Ö. (İbrahim Özsoy), 4 kişiden vekalet alıp, çürük raporu çıkarttı. Çürük raporu alınması şahibelidir. Raporu verenlerde cezaevinde, bu tezgahın arkasında Büyükşehir Belediyesi neden duruyor? Çarşı yıkılacaksa, bıraksınlar biz yıkalım. Burası bizimse, biz yıkmalıyız. O raporun gerçeği yansıtmadığını hepimiz biliyoruz. Yeniden inceleme yapılması gerekiyor. Özel İdare İşhanı, Üçgen Çarşısı'ndan daha sağlam bir bina değil ve hala kullanılıyor. Önce oralara bakılsın. Burada büyük bir rant var. Çarşımızı elimizden almak istiyorlar. Denizli Büyükşehir Belediyesi kamunun ihtiyacı olduğunu düşünüyorsa burayı istimlak etsin. Arkamızdan dolaşıp tuzak kurmasınlar."



"DEPREME DAYANIKSIZ RAPORUNUN ŞAİBELİ" İDDİASI



CHP İl Başkanı Teoman Sancar da, depreme dayanıksız raporunun şaibeli olduğunu, testi yapan kişilerin FETÖ'den tutuklu olduğunu belirterek, "Buradan farklı kokular duymaya başladık. FETÖ'den aranan bir işadamının işyeri toplaması, genel sekreter yardımcısının çürük raporu aldırması, acele eder gibi 'Boşaltın' demeler, yıkım tehditleri kafalarda soru işaretleri oluşturuyor. Üçgen Çarşısı'nı yıkmaya mal sahiplerinin hakkı ve yetkisi vardır. Büyükşehir Belediyesi'nin yetkisi yoktur. Burada tüm olay kahramanlarının FETÖ'den yargılanıyor olması tesadüf değildir. Savcılığı, burada soruşturma yapmaya davet ediyoruz. Burada vatandaş yıkılsa ne olacak diye merak ediyor" dedi.



TEBLİGAT GÖNDERİLDİ



Denizli Büyükşehir Belediyesi, Üçgen Çarşısı'nı yıkımı için mal sahiplerine tebligat gönderdi. 15 Eylül tarihinden sonra çarşıdaki işyerlerinin elektrikleri ve suları kesileceği bildirildi. Çarşı yıkıldıktan sonra uygulanacak yeni proje şimdilik belli değil. Toplantıda pankartlarla protestolarını gösteren mülk sahipleri bu belirsizliğin kafalarında soru işaretleri oluşturduğunu kaydetti. Kooperatif yönetimi, tüm mülk sahiplerinden vekaletname toplamaya başladı. Kooperatif yönetim ve kurullarında görevli 4 kişi üzerinde toplanan vekaletlerle mülk sahipleri adına hukuki işlem başlatılması planlandığı bildirildi.



- Denizli