Yığılca Kaymakamı Altuntaş göreve başladı

Kaymakam Talha Altuntaş Düzce'nin Yığılca ilçesinde göreve başladı.

Kaymakam Talha Altuntaş Düzce'nin Yığılca ilçesinde göreve başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 107. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreninde, Talha Altuntaş Düzce'nin Yığılca ilçesine kaymakam olarak atandı.

Yığılca'ya gelerek göreve başlayan Altuntaş, "Yığılca"da güzel hizmetler yapabilmek adına var gücümüzle çalışacağız." dedi.

Kocaeli'den 1991 yılında doğan Altuntaş, kamudaki çeşitli görevlerinin ardından 2019 yılında Karabük Kaymakam Adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine başladı. Sırasıyla Pazar ve Çubuk ilçelerinde kaymakamlık refikliği yapan Talha Altuntaş, Taşova, Tuzlukçu ve Doğanyol ilçelerinde kaymakam vekilliği görevlerinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Alkan