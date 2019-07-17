Yeşilyurt'ta yüzde yüz yerli tarımsal üretim devam ediyor

Yerli ve milli üretimi destekleyecek tarımsal projelere ağırlık veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yazıhan ilçesinde oluşturulan domates üretim alanında incelemelerde bulundu. Başkan Çınar, tarımsal kalkınmada Yeşilyurt modeli oluşturmak adına yatırımlarına devam ettiklerini söyledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın talimatıyla Yazıhan'da oluşturulan üretim alanına ekilen yüzde yüz yerli domatesler olgunlaşmaya başlarken, iki hafta içerisinde ilk mahsuller toplanmaya başlanacak.

Yeşilyurt'u yerli ve milli üretimde örnek ilçe hüviyetine kavuşturmak adına tarımsal projelere ciddi önem veren, bu yönde başlatılan çalışmaları yakından takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, tarımsal ve kırsal alanların kalkınması ve gelişmesi için üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Başkan Çınar, hizmete sundukları 'Yeşil Gıda Seracılılık' projesinden sonra domates üretim alanı da oluşturarak tarımsal hizmetlerde örnek yatırımlarını sürdürdüklerini dile getirdi. Yeşilyurt'un yerli ve milli üretimde ön plana çıkması için yatırımlara devam ettiklerini dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Doğal su kaynakları ve verimli topraklarının yanı sıra çalışkan ve üretken insanlara sahip Yeşilyurtumuzu yerli ve milli üretimde önde, örnek ilçe konumuna ulaştırmak, çiftçilerimizi desteklemek, tamamı yerli ürünleri halkımızla ulaştırmak adına hizmetlerimize bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni dönem vaatlerimiz arasında yer alan 'Yeşil Gıda Seracılık' projemizi hayata geçirdik ve 15 dönüm alan üzerine salatalık, domates, biber, patlıcan başta olmak üzere farklı sebzelerin ilk mahsullerini almaya başladık. Yazıhan'da oluşturduğumuz domates üretim alanımızda ise alanında uzman ekiplerin gözetiminde tamamı yerli domatesler üretiyoruz. Yaklaşık iki hafta içerisinde buradaki domateslerin hasadını yapmaya başlayacağız. Amacımız; hemşehrilerimize kaliteli, doğal, lezzetli ürünlerimizi ulaştırmak, sağlıklı ve güvenilir ürünler tüketmelerini sağlamaktır. Yazıhan bölgemizde üretim yaptığımız bölgenin barajın yakın olması, suyun da bol olmasıyla birlikte ciddi bir verimlilik bekliyoruz" dedi.

Yeşilyurt'un hızla gelişen ve büyüyen bir ilçe olması nedeniyle bütün alanlarda en güzel hizmetleri halka ulaştırmaya çalıştıklarını sözlerine ekleyen Başkan Çınar, "Hayata geçirdiğimiz yatırımların ışığında yaşam kalitesi artan ilçemizde ki nüfus artışına paralel olarak vatandaşlarımızın gündelik hayatta tükettikleri yiyecekleri sağlıklı, güvenli ve yerli olmasına ayrı bir hassasiyet göstermekteyiz. Verimli topraklara sahip tarım arazilerimizden üreteceğimiz tamamı yerli ürünlerimizi halkımıza ulaştırmak adına bu tür yatırım alanların sayısını artırmaktayız. Yüzde yüz yerli sebze ve meyvelerimizi bu tür sera ve üretim alanlarında üretimini yaparak halkımıza ulaştırmaya çalışıyoruz. Tarımsal alanda hayata geçirdiğimiz projelerimizin halk nezdinde memnuniyet görmesi bizleri yeni çalışmalar yapmaya teşvik etmektedir. Bu tür üretim alanlarında hasadını yapacağımız ürünleri hem kendi tesislerimizde değerlendireceğiz, hem de Doğal Ürünler Pazarımızda satışını yapacağız. Ayrıca marketlerde de satışını yapmak adına gerekli görüşmeleri yapmaktayız. Başlattığımız çalışmalarda alacağımız verimliliğe göre de farklı bölgelerimizde bu tür üretim alanların sayısını artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA