'Yeşil Mutabakat'a uyum için 9 madde

GÜBRE Üreticileri İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği (GÜİD) Başkanı Metin Güneş, Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın oluşturduğu Kimya Teknik Komitesi'nde (KİMTEK) Avrupa Yeşil Mutabakatı'na gübre konularında katkı sağladıklarını belirterek, Türkiye'nin uyum sağlaması için 9 maddelik eylem planını açıkladı.

Antalya'da bu yıl 20'ncisi düzenlenen Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı'nda (Growtech), 'AB Yeşil Mutabakatın Gübre Sektörüne Etkisi' konuşuldu. GÜİD Başkanı Metin Güneş, 9 ana başlıkta eylem planını anlattı. Paris İklim Anlaşması kapsamında dünya ülkelerinin tamamına yakınının sera gazı emisyonlarının azaltılması, yenilenebilir enerji kullanımı, küresel ısınmanın önüne geçilmesi için birtakım önlemlerin alınması konusunda taahhütlerde bulunduğunu belirten Güneş, gelinen noktada denizlerin yükselmesi, buzulların erimesi gibi konularda gözle görülür iyileşme sağlanamadığını kaydetti.

Türkiye'de son teknoloji yatırımlarla özel gübre üreten firma sayısının çoğaldığını belirten Güneş "Yasağın esnetilmesi ile ciddi istihdam sağlayan 300'den fazla küçük ve orta ölçekli ihracat yapan gübre firmamız rahatladı. Türkiye olarak özellikle Almanya, Hollanda, İspanya, İtalya gibi ülkelerin pazar hakimiyetinin olduğu Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Balkan ülkelerinde söz sahibi ülke haline geldik. Bu pazardaki gücümüzü korumak istiyoruz" diye konuştu.