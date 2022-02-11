YERLİ AŞI TÜRKOVAC İLK DEFA EVDE UYGULANDI

ANTALYA (DHA) - ANTALYA Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı'nca, bir süredir sadece Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde talep eden vatandaşlara uygulanan yerli aşı Türkovac, Türkiye genelinde ilk defa bir evde, fiziki engeli bulunan hasta 72 yaşındaki Arzu Yılmaz'a Sağlık Bakanlığı'nın özel izniyle uygulandı.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede bir süre önce seri üretimine başlanan yerli aşı Türkovac'ın, hastanelerdeki aşılama uygulamaları devam ederken, ilk defa yaşlı ve yatalak hastalar için evdeki uygulanması ise Sağlık Bakanlığı'nın özel izniyle Antalya'da gerçekleştirildi. Kepez ilçesi Varsak Şelale Mahallesi'nde hasta ve fiziki engeli bulunan 72 yaşındaki Arzu Yılmaz, evinde Türkovac aşısı yapılan ilk kişi oldu.

EVDE İLK AŞI ANTALYA'DA YAPILDI

Antalya Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı'na bağlı doktor ve sağlık ekiplerinin, Türkovac aşısını evinde yatağında uyguladığı Arzu Yılmaz, kalkamadığı için aşısını ekiplerin gelerek evinde yaptığını söyledi. Üçüncü doz aşı olarak Türkovac'ı yaptırdığını belirten Yılmaz, Türk aşısı olması nedeniyle tercih ettiğini ve ekiplerin eve kadar gelerek yapmasından da çok memnunun kaldığını dile getirdi.

GELEMEYENLERE EVDE HİZMET

Pandeminin başından itibaren pandemiyle savaşta en önemli enstrümanın aşı olduğuna dikkat çeken Antalya Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Mustafa Yıldırım, aşıya kendisi gelemeyen, fiziksel engeli bulunan veya ileriki yaştaki vatandaşlara bugüne kadar aşıyı getirerek, evlerinde hizmet verdiklerini anlattı.

HASTANEDE 1350 KİŞİYE UYGULANDI

Türkovac aşısını daha önce Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulamaya başladıklarını belirten Yıldırım, 'Şimdi artık halka açık olarak yapmaya başladık. Pazartesi gününden beri de Araştırma Hastanesi'nde uyguluyoruz. Bugün artık 1350 civarında vatandaşımız yerli aşımızla aşılandı" dedi.

YOĞUN BAKIM UYARISI

Bakanlığın özel izniyle bugün evlerine gidip ihtiyacı olan vatandaşlara da ilk olarak Antalya'da Türkovac aşısını uygulamaya başladıklarını söyleyen Yıldırım, 'Bundan sonrada bu çalışmalarımız devam edecek. Hastanelerimizde yaptığımız araştırmalarda yoğun bakımlarda yatan hastalarımızın yüzde 90'ının ya hatırlatma dozu eksik, ya da hiç aşılı değiller" diye konuştu.

Hiç aşı olmayan veya hatırlatma aşıları gelenlere Türkovac'ı öneren Mustafa Yıldırım, 'Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bunun çalışmasına başladığımızdan beri inanılmaz bir taleple karşı karşıyız, insanlarımız kendi yerli milli aşısını olmak için sürekli bizi aradılar, taleplerini ilettiler. Artık üretimi gerçekleşti ve sahaya dağıtımı da sağlandı. Şu andan itibaren artık gelemeyenlerin de evlerinde inşallah bu aşıyı yapacağız" dedi.