Yerle bir olan binalara çürük raporu verilmiş; bazı ev sahipleri evlerini satıp taşınmış
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Yerle bir olan binalara çürük raporu verilmiş; bazı ev sahipleri evlerini satıp taşınmış

01.11.2020 15:02 | Son Güncelleme: 01.11.2020 15:20
Yerle bir olan binalara çürük raporu verilmiş; bazı ev sahipleri evlerini satıp taşınmış

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6'lık depremin ardından onlarca vatandaşın hayatını kaybettiği yerle bir olan Doğanlar ve Rıza Bey apartmanları hakkında ilçe belediyesinin 2012 ve 2018 yıllarında 'çürük' raporu verdiği ortaya çıktı.

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6'lık depremin ardından onlarca vatandaşın hayatını kaybettiği yerle bir olan Doğanlar ve Rıza Bey apartmanları hakkında ilçe belediyesinin 2012 ve 2018 yıllarında 'çürük' raporu verdiği ortaya çıktı. İddiaya göre bina sakinleri yıkım için anlaşamayınca çoğunlukla kiracıların oturduğu belirtilen Rıza Bey Apartmanındaki ev sahiplerinden bazıları evlerini satarak taşındı.

Seferihisar açıklarındaki 6.6'lık depremin ardından onlarca vatandaş, yıkılan binaların altında kalarak öldü. Depremde yıkılan Doğanlar ve Rıza Bey apartmanları hakkında ilçe belediyesinin 2012 ve 2018 yıllarında 'çürük' raporu verdiği ortaya çıktı.

ANLAŞMAYA VARAMADILAR

Düzenlenen raporlarda her iki binanın da deprem riski taşıdığı belirtilirken, apartman sakinlerinin uyarıldığı iddia edildi. Bina sakinlerinin talebi üzerine Doğanlar Apartmanı hakkında düzenlenen rapor sonrasında iddiaya göre yetkililer, Dokuz Eylül Deprem Uygulaması'ndan rapor alınmasını tavsiye etti. Bunun üzerine konuyu değerlendirmek üzere zemin kattaki kafede toplanan apartman sakinleri anlaşmaya varamadı.

Bazı daire sakinleri rapor alınması konusunda görüş bildirirken, bazılarının ise evlerinden çıkmamak için rapor alınmasını kabul etmediği, yaşanan tartışmaların ardından da o raporun alınmadığı ileri sürüldü.

MANTOLAMA İLE KAPATMIŞLAR

Rıza Bey Apartmanı'nın hemen arkasındaki binada yaşayan İrfan Güneş, "Ben de çürük raporunun verildiğini duydum. Daha sonrasında güçlendirme yapılmış ve mantolama ile bu iş kapatılmış. Zor bir durum. Allah insanlara yardım etsin. Mantolama yapıldıktan sonra insanlar oturmaya devam etmişler. Sonuçta bina doluydu. Bizim binamızda da hasar var ama küçük düzeyde. Bunlar yapıyla alakalı kusurlardır" dedi.

"TEHLİKELİ OLDUĞU İÇİN EVLERİNİ SATIP GİTTİLER"

Bölgede yaşayan vatandaşlardan Mehmet Kaplan şu ifadelerde bulundu:

"2012 yılında çürük raporu alınmış ama ona rağmen oturanlar vardı. Bu binada oturanlar büyük ihtimalle bu raporu biliyordu, ama çoğu da kiracıydı ev sahibi değildi. Aşağı katlarda tadilat yapıldı. Güzellik salonu ve dükkanlar vardı. Onlardan kaynaklanmış olma ihtimali de var" diye konuştu.

Rıza Bey apartmanının yakınında oturan Bedri Onur, "Binanın çürük raporu varmış. Hatta orada oturan birkaç tane arkadaşım vardı, onlar tehlikeli olduğu için evlerini satıp gittiler. Bu binanın dayanıksız olduğunu biliyorlardı. Güçlendirme oldu ama fayda etmeyince satıp gittiler. Değerli, merkezi bir yer ama binalar güçlü değil" ifadelerini kullandı.

Yerle bir olan binalara çürük raporu verilmiş; bazı ev sahipleri evlerini satıp taşınmış
Yerle bir olan binalara çürük raporu verilmiş; bazı ev sahipleri evlerini satıp taşınmış
Yerle bir olan binalara çürük raporu verilmiş; bazı ev sahipleri evlerini satıp taşınmış
Yerle bir olan binalara çürük raporu verilmiş; bazı ev sahipleri evlerini satıp taşınmış
Yerle bir olan binalara çürük raporu verilmiş; bazı ev sahipleri evlerini satıp taşınmış
Yerle bir olan binalara çürük raporu verilmiş; bazı ev sahipleri evlerini satıp taşınmış
Yerle bir olan binalara çürük raporu verilmiş; bazı ev sahipleri evlerini satıp taşınmış
Yerle bir olan binalara çürük raporu verilmiş; bazı ev sahipleri evlerini satıp taşınmış

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hande NAYMAN

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