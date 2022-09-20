Zonguldak yerel haberleri... Kdz. Ereğli'de, Bisikletli Zabıta Timi Devriyeye Başladı

Zonguldak haberleri... Kdz. Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı olarak 'Bisikletli Zabıta Timi' kuruldu. Doğa dostu elektrikli bisikletlerle sahilde ve bisiklet yolunda görev yapacak 4 kişilik tim, devriyeye başladı.

Kdz. Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı olarak 'Bisikletli Zabıta Timi' kuruldu. Doğa dostu elektrikli bisikletlerle sahilde ve bisiklet yolunda görev yapacak 4 kişilik tim, devriyeye başladı.

Kdz. Ereğli Belediyesi halka hizmette yenilikçi yaklaşımını sürdürüyor. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü bünyesinde 'Bisikletli Zabıta Timi' kuruldu.

Trafiğe kapalı alanlardaki olaylara daha rahat müdahale edebilecek ve zabıtanın hareket kabiliyetini artıracak bisikletli tim, ilk devriyesini sahil güzergahında Zabıta Müdürü Halit Aydın'ın koordinasyonunda yaptı.

Biri kadın 4 kişiden oluşan timin sahil güzergahı ve yeni açılacak bisiklet yolunda görev yapacağını belirten Zabıta Müdürü Halit Aydın, şunları söyledi:

"Başkanımız Halil Posbıyık'ın talimatlarıyla hizmet anlayışında yenilikleri sürdürüyoruz. İlçemizde motorlu araç trafiğine kapalı olan özellikle halkımızın gezinti yaptığı mesire alanlarında, parklarda, merkez çarşı içerisinde, uzun sahilimizde ve açılışı yapılacak bisiklet yolunda kullanılmak üzere 4 adet elektrikli bisiklet alarak Belediye Zabıta Müdürlüğü envanterine kayıtlarını yaptık. Halkımızın bu noktalardaki şikayet ve taleplerine ivedilikle müdahale etmeyi amaçlıyoruz. Çevre dostu bisikletler ile halkımızın yanında ve yakınında olacağız."

Bisikletli Zabıta Timi, 24 saat esasına göre çalışacak.