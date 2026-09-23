Haberler

Karaman'da karı koca evde ölü bulundu! Kimyasal madde kokusu alınınca 11 katlı site boşaltıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karaman'da karı koca evde ölü bulundu! Kimyasal madde kokusu alınınca 11 katlı site boşaltıldı
Güncelleme:
+55 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karaman'da çocuklarının haber alamadığı Namık Özcan (53) ile eşi Fatma Özcan (45), 11 katlı sitenin 3. katındaki dairelerinde ölü bulundu. Daireye giren ekipler kimyasal madde kokusu fark edince bina tedbir amacıyla tahliye edildi. AFAD ekipleri özel kıyafet ve cihazlarla içeri girerken, savcılık ve olay yeri inceleme ekipleri kimyasal risk nedeniyle incelemeyi yapamadı. İlk giren sağlık, itfaiye ve polis personeli hastanede kontrolden geçirildi.

  • Karaman'da Namık Özcan (53) ve eşi Fatma Özcan (45), Zembilli Ali Efendi Mahallesi'ndeki 11 katlı sitenin 3. katındaki dairelerinde ölü bulundu.
  • Çiftin kimyasal madde nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendirilirken, dairede kimyasal madde kokusu tespit edilmesi üzerine bina tahliye edildi.
  • Daireye ilk giren sağlık, itfaiye ve polis personeli tedbir amacıyla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek kontrolden geçirildi.

Karaman'da haber alınamayan karı koca, evlerinde ölü bulundu. Çiftin kimyasal madde nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendirilirken, inceleme başlatıldı.

ÇOCUKLARI HABER ALAMAYINCA İHBAR ETTİ

Olay, saat 14.30 sıralarında Zembilli Ali Efendi Mahallesi 762. Sokak'ta bulunan 11 katlı sitenin 3. katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Namık Özcan (53) ve eşi Fatma Özcan'dan (45) haber alamayan çocukları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, girdikleri dairede çifti hareketsiz halde bulurken, odada kimyasal madde kokusu olduğunu fark etti.

ODADAKİ KOKU FARK EDİLDİ, BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Bunun üzerine ekipler daireden çıkarak durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, özel kıyafet ve cihazlarla daireye girerek inceleme yaptı. Kimyasal maddenin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürerken, bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri, kimyasal madde riski nedeniyle dairede inceleme yapamadı. Kapı ve pencereleri açılarak havalandırılan dairede, yarın sabah yeniden ölçüm yapılmasının ardından incelemenin gerçekleştirileceği öğrenildi.

İLK GİREN PERSONEL HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Öte yandan, daireye ilk giren sağlık, itfaiye ve polis ekiplerinde görevli personel, tedbir amacıyla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek kontrolden geçirildi.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Afyonkarahisar'da 20 yıl 13 gün hapsi olan hükümlü kuaförde tıraş olurken yakalandı

20 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Berber koltuğunda yakayı ele verdi
Ödül gecesinde fenalaşan Şerif Sezer'den haber var! Kızı son durumunu açıkladı

Ödül gecesinde fenalaşan Şerif Sezer'den haber var! Kızı son durumunu açıkladı
Adalar Belediyesi AK Parti'ye geçti

İstanbul'da bir belediye daha AK Parti'ye geçti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mansur Yavaş'ın ardından CHP'de istifa dalgası! Belediye başkanları bir bir partiden ayrılıyor

Yavaş'ın ardından 7 belediye başkanı daha CHP'den istifa etti

Dilan Çiçek Deniz'den dikkat çeken itiraf: Mutluluktan kilo aldım

Dilan Çiçek Deniz'den dikkat çeken itiraf: Mutluluktan kilo aldım
Doğduğu köy için kesenin ağzını açtı! 20 milyon dolarlık yatırım

Şöhretin bozmadığı sayılı insanlardan olduğunu yine kanıtladı

Lüks tatil köyü sanılıyordu! Kamboçya'da 20 bin kişilik dolandırıcılık merkezinin içi görüntülendi

Sahte polis dekoruyla kandırdılar! 20 bin kişilik suç şehri
Güzellik merkezi kisvesiyle sahte senet tuzağı! 10 şüpheli yakalandı

Bu yöntemle ayaklarına kadar getirip tuzağa düşürdüler
Fon operasyonunun perde arkası! Bakan Gürlek ilk kez anlattı

Türkiye'yi sarsan operasyon! Bakan Gürlek bu detayı ilk kez açıkladı
Telefonunu sıfırlayıp saldırıya gitmiş! Odasından çıkanlar pes dedirtti

Okulu kana bulayan 15 yaşındaki zanlının odasından neler çıktı neler