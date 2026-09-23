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“Halka arz” vaadiyle nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında 11 ilde eş zamanlı operasyon: 23 şüpheli gözaltında

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“Halka arz” vaadiyle nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında 11 ilde eş zamanlı operasyon: 23 şüpheli gözaltında
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında, halka arz edilecek bir şirket hakkında önceden bilgi sahibi oldukları izlenimi vererek yatırım vaadiyle vatandaşlardan para topladıkları değerlendirilen şüphelilere yönelik 11 ilde operasyon düzenlendi. Sahte yatırım uygulamalarıyla yüksek kazanç görüntüsü veren ve para çekmek isteyenlerin hesaplarına erişimini engellediği belirlenen 43 şüpheliden 23'ü gözaltına alındı.

  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 23 şüpheli gözaltına alındı.
  • Şüphelilerin sahte yatırım danışmanlık şirketleri ve sahte yatırım uygulamaları üzerinden vatandaşlardan para topladıkları, kazanç elde etmiş gibi gösterilen müştekilerin paralarını çekmek istediklerinde hesaplarına erişemedikleri tespit edildi.
  • Soruşturma kapsamında 10'u ceza infaz kurumunda bulunan toplam 43 şüpheli tespit edildi; 10 firari şüpheliden 4'ünün yurt dışında olduğu belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında, bir şirketin halka arz edileceğine ilişkin önceden bilgi sahibi oldukları izlenimi oluşturarak vatandaşlardan yatırım vaadiyle para topladıkları değerlendirilen şüphelilere yönelik 11 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

PARALARINI ÇEKMEK İSTEYEN HESAPLARINA ERİŞEMEDİ

Yürütülen çalışmalarda şüphelilerin; sahte yatırım danışmanlık şirketleri üzerinden vatandaşlarla irtibat kurdukları, sahte yatırım uygulamaları yüklettikleri, bu uygulamalarda gerçeğe aykırı kazanç görüntüleri oluşturarak müştekilerin şahıs ve paravan şirketlere ait banka hesaplarına para göndermelerini sağladıkları tespit edildi. Uygulamalarda kazanç elde etmiş gibi gösterilen müştekilerin paralarını çekmek istediklerinde ise hesaplarına erişemedikleri belirlendi.

TOPLAM 43 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda; vatandaşları bu yöntemle yatırım yapmaya yönlendirdikleri, para transferlerinde kullanılan hesap sahiplerini temin ettikleri, söz konusu hesapların kullanılmasını sağladıkları veya kullanımına aracılık ettikleri değerlendirilen, 10’u halen ceza infaz kurumlarında bulunan toplam 43 şüpheli tespit edildi.

11 İLDE 23 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bu kapsamda 23 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda; Bursa’da 5, Sakarya’da 4, Hatay’da 3, İstanbul’da 2, Gaziantep’te 2, Antalya’da 2, Adana’da 1, Kocaeli’de 1, Samsun’da 1, Malatya’da 1, Bolu’da 1 olmak üzere toplam 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ceza infaz kurumlarında bulunan 10 şüpheliyle birlikte toplam 33 şüpheli hakkında adli işlemler yürütüldü.

10 FİRARİ ŞÜPHELİ ARANIYOR

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 10 firari şüpheliden 4’ünün yurt dışında bulunduğu tespit edildi. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

Soruşturma, vatandaşların yatırım amacıyla biriktirdikleri paraların dolandırıcılık yöntemiyle ele geçirilmesine yönelik tüm bağlantıların ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle sürdürülüyor. 

Kaynak: Haberler.com
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