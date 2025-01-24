BEUN Rektörlük makamında Zonguldak Teknopark Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlük Makamında gerçekleştirilen toplantıya Zonguldak Vali Yardımcısı Muammer Balcı, BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Çaycuma TSO Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Kamitoğlu, Zonguldak Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Ferdi Kesikoğlu ve ekibi katıldı.

Toplantıda Zonguldak Teknopark bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili genel değerlendirmelerde bulunularak Zonguldak ve Batı Karadeniz bölgesindeki son gelişmeler ele alındı. Mevcut gelişmelerin değerlendirilmesinin ardından, sonraki süreçte gerçekleştirilecek çalışmalar ve projeler hakkında ise karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantı, sonuç değerlendirmelerinin tamamlanması ve günün anısına binaen çektirilen fotoğrafla son buldu. - ZONGULDAK