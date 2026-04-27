Zonguldak'tan Doruk Madencilik İşçilerine Destek: "Haklar Gecikmeden Ödensin"

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak Demokrasi Platformu bileşenleri ile Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS), Ankara'da eylemlerini sürdüren Doruk Madencilik işçilerine destek amacıyla Madenci Anıtı'nda basın açıklaması yaptı.

Açıklamaya platform bileşenlerinin yanı sıra GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreterİ Yener Arslanbuğa, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, sendikaya bağlı şubelerin başkan ve yöneticileri ile çok sayıda maden işçisi katıldı. Katılımcılar, ellerindeki baretlerle ve attıkları sloganlarla Ankara'da süren eyleme destek mesajı verdi.

Demokrasi Platformu Sözcüsü Erdoğan Kaymakçı, Doruk Madencilik işçilerinin yürüttüğü mücadelenin yalnızca ücret talebi değil, aynı zamanda bir "haysiyet mücadelesi" olduğunu belirterek, işçilerin aylarca ödenmeyen maaşları, yatırılmayan sigorta primleri ve gasbedildiğini ifade ettikleri kıdem tazminatlarının birer ihmal değil, sistematik bir mağduriyetin sonucu olduğunu savundu.

Kaymakçı, açlık grevleri ve yer altı direnişleriyle seslerini duyurmaya çalışan işçilerin herhangi bir ayrıcalık talep etmediğini, yalnızca alın terlerinin karşılığını istediklerini vurgulayarak, "Bir holdingin kar hırsı, yüzlerce ailenin sofrasındaki ekmeğin eksilmesine gerekçe olamaz" ifadelerini kullandı.

Kaymakçı, maden işçilerinin hak arama süreçlerinde güvenlik güçleriyle karşı karşıya kaldığını, buna karşın işverenlerin kamu kurumlarında muhatap bulabildiğini öne sürerek, yaşanan mağduriyetin yıllardır çözülememesinin siyasi ve ekonomik tercihlerle ilgili olduğunu dile getirdi.

Platform olarak "kader" ve "sabır" söylemleriyle işçilerin içinde bulunduğu durumun normalleştirilmesini kabul etmediklerini vurgulayan Kaymakçı, Doruk Madencilik işçilerinin taleplerinin karşılanması, tüm alacaklarının ödenmesi ve ilgili şirket hakkında gerekli yasal süreçlerin başlatılması çağrısında bulundu.

GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu da sendika adına yaptığı açıklamada, Doruk Madencilik işçilerinin mücadelesinin yanında olduklarını söyledi. Mutlu, işçilerin sağduyulu şekilde eylemlerini sürdürdüğünü ifade ederek, yetkililerden maden işçilerine olumsuz müdahalede bulunmamalarını istedi.

Maden işçilerinin aylarca ödenmeyen ücretlerin yatırılması, haklı nedenle işten ayrılan işçilerin tazminatlarının ödenmesi, TMSF öncesi ve sonrası işten çıkarılan işçilerin haklarının verilmesi, emekli olup tazminat alamayanların alacaklarının karşılanması, zorunlu ücretsiz izin uygulamasının kaldırılması ve iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesini istediklerini anlatan Mutlu, bu taleplerin hiçbirinin haksız olmadığını dile getirdi ve maden işçilerinin sorunlarının kalıcı biçimde çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Açıklamalar sırasında alanda toplanan kalabalık sık sık sloganlarla konuşmalara eşlik etti. "Doruk Maden işçisi yalnız değildir", "Madenci feneri sönmeyecek", "Madencinin hakkı hemen ödensin" ve "Zafer direnen emekçinin olacak" sloganları hep bir ağızdan atılırken, katılımcıların kararlı ve coşkulu tavrı dikkat çekti.

Zaman zaman sloganların ritmi yükselirken, alandaki maden işçileri ve sendika üyeleri baretlerini havaya kaldırarak dayanışma mesajı verdi.

Basın açıklamasının tamamlanmasının ardından katılımcılar, madencilerin simgesi haline gelen baretlerini yere vurarak Ankara'da eylemlerini sürdüren Doruk Madencilik işçilerine desteklerini güçlü bir şekilde ifade etti. Bu anlar, alanda bulunanlar tarafından uzun süre alkışlarla karşılandı.

Kaynak: ANKA