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Sel felaketlerine karşı masa başı tatbikatı yaptılar

Sel felaketlerine karşı masa başı tatbikatı yaptılar
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Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü ve AFAD koordinasyonunda 22 paydaş kurumun katılımıyla sel ve su baskınlarına karşı yerel düzey sağlık operasyonu masa başı tatbikatı gerçekleştirildi.

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğünün ev sahipliğinde ve AFAD İl Müdürlüğü Başkanlığında ve paydaş kurumlarla birlikte yerel düzey sağlık operasyonu çalışma gurubu masabaşı tatbikatı yapıldı.

22 paydaş kurumun katıldığı masa başı tatbikatında Zonguldak ve bölgesinde yaşanabilecek sel su baskınlarında İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte kurumların alacağı reaksiyon değerlendirilmeleri yapıldı.

Düzenlenen tatbikat sonrasında bir açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Özkan Gün şöyle dedi:

"Zonguldak coğrafi yapısı gereği özellikle sel ve su baskını gibi doğal afetlerle sıkça karşı karşıya kalabilen bir bölge. Bu dinamik risk karşısında, afet anında tek bir saniyeyi bile kaybetmemek adına 'Yerel Düzey Sağlık Operasyonu Çalışma Grubu' olarak bu geniş kapsamlı masa başı tatbikatını planladık. 22 kurumumuzun katılımıyla gerçekleştirdiğimiz bu çalışma, sadece bir planlama değil, olası bir kriz anında sahada sergileyeceğimiz reaksiyonun ve ortak refleksin bir provasıdır. Amacımız, afet anında sağlık hizmetlerimizin bir an bile kesintiye uğramamasını sağlamak ve paydaşlarımızla tam bir uyum içinde can kayıplarının önüne geçmektir. Katkı sunan ve koordinasyonu sağlayan tüm kurumlara teşekkür ediyorum; biz her senaryoya karşı hazırız." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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