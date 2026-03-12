Zonguldak'ta şehitliklerde bakım ve temizlik seferberliği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talimatıyla Zonguldak merkez ve ilçelerinde bulunan şehit mezarlarının bakım, onarım ve temizliği yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın 81 ilde eş zamanlı olarak başlattığı seferberlik kapsamında, Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri il genelindeki şehitliklerde kapsamlı bir çalışma yürüttü. Vatanın bağımsızlığı için canlarını feda eden şehitlerin ebedi istirahatgahları olan mezarlar tek tek yıkanarak temizlendi.

Çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse, vatanın birliği ve milletin huzuru için canlarını feda eden aziz şehitleri rahmetle andıklarını belirterek, "Bu toprakları bizlere vatan kılan, gölgesinde huzurla nefes aldığımız al bayrağımıza rengini veren aziz kahramanlarımıza olan minnet borcumuzun küçük bir nişanesini burada göstermek durumundayız. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımızın talimatıyla, 81 ilimiz genelindeki tüm şehit mezarlarının bakım, onarım ve temizliğini kapsayan büyük bir seferberlik başlattık" dedi.

Bakanlığın her çalışmasının temelinde şehitlere duyulan derin şükran hissinin yattığını ifade eden Köse, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Aziz milletimizin bağımsızlık sevdasının ve asırlara damga vuran şanlı tarihimizin abideleri bu toprakta yatmaktalar. Bakanlığımız koordinasyonunda başlatmış olduğumuz bu çalışma, aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı mirasa duyduğumuz derin saygının bir ifadesidir. Bizler aziz şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak, her daim onların yanında olmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Vatanımızın birliği, milletimizin huzuru, istiklal ve istikbalimiz için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Vatan onlara, onlar bize emanet." - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı