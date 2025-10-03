Zonguldak'ta Normal Doğum ve Emzirme Haftası Etkinlikleri Gerçekleştirildi

Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi tarafından 1-7 Ekim Normal Doğum ve Emzirme Haftası etkinlikleri kapsamında bir dizi etkinlik yapıldı.

Düzenlenen programa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Özkan Gün, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Pınar Menderes Turhan, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Sevilen Köktürk, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Karadeniz, Başhemşire Olcay Çetin'in yanı sıra çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.

Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Pınar Menderes Turhan ve Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Karadeniz'in açılış konuşmasının ardından Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığında görevli Uzman Sevil Çelik, Normal Doğum Haftası kapsamında Normal Doğum Eylem Planı ve Emzirme Haftası, Anne Dostu Hastane Eğitimi verdi.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Özkan anne sütünün teşviki ve bebek dostu sağlık kuruluşları programı kapsamında her yıl 1-7 Ekim tarihlerinin Emzirme Haftası olarak kutlandığına dikkat çekti. Gün, aynı zamanda gebeliğin yaklaşık 40 hafta sürmesine atıfla, yılın 40. haftasına denk gelen 1-7 Ekim tarihleri "Normal Doğum Haftası" olarak kutlandığını da vurguladı.

Gün normal doğumun faydalarına da dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:

"Normal doğumun bebeğe faydalarını saymak gerekirse; Normal doğum ile dünyaya gelen bebeklerde solunum sıkıntısı gelişme riski daha azdır. Bebeğin normal doğum sırasında doğum kanalından geçerken ağzı ile temas ettiği bakterilerin bağışıklık sisteminin gelişmesinde faydalı olmaktadır. Normal doğum ile doğan bebeklerin anne memesini emme, memeye masaj yapma gibi becerilerinin daha iyi olmaktadır. Normal doğum sonrası anne ile bebek arasında cilt teması daha hızlı ve kolay gerçekleşir. Bu temas bebeğin anneye bağlanması ve gelişimi açısından çok önem kazandırır. Normal doğumla dünyaya gelen bebekler sezaryen ile doğanlara göre yoğun bakıma daha az alınırlar. Normal doğumun anneye faydaları; normal doğumdan sonra annenin iyileşmesi ve günlük hayata dönme süresi çok kısadır. Normal doğum yapan anneler hastaneden daha kısa sürede taburcu edilirler. Normal doğum yapan annenin rahminde bir kesi veya hasar oluşmadığı için sonraki doğumlarını da normal yolla yapma şansı vardır. İleri ki hayatında geçirebileceği karın ameliyatları için bir risk taşımaz. Normal doğumda doğum sonrası enfeksiyon ve kanama benzeri komplikasyonlar daha azdır. Normal vajinal doğum yapan annenin doğum sonrasında ağrı şikayeti sezaryene göre çok azdır."

Öte yandan program sonrasında üzerinde Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi yazılı pastanın kesilmesinin ardından haftanın önemini anlatan stantlar gezildi. - ZONGULDAK