Motosiklet Sevdalıları arama ve kurtarma ekibi akredite olma yolunda

Güncelleme:
Zonguldak Motosiklet Sevdalıları Grubu, 30 kişilik motorize arama ve kurtarma ekibi kurarak AFAD tarafından akredite olmak için eğitim alıyor.

Türkiye genelinde 232 binden fazla katılımcısı bulunan Zonguldak Motosiklet Sevdalıları Grubu, 30 kişilik motorize gönüllü arama ve kurtarma ekibi ile AFAD tarafından akredite olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Zonguldak Motosiklet Sevdalıları Grubu Ekip Başkanı Ali Sarol, AFAD tarafından verilen eğitimlerin ardından gönüllü arama ve kurtarma ekibi olarak akreditasyon alma yolunda olduklarını söyledi. Sarol yaptığı açıklamada, "AFAD Zonguldak İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Kozlu TTK Müessesesinde bulunan eğitim alanında AFAD eğitmenleri tarafından verilen eğitimleri başarıyla tamamladık. Türkiye'nin ve bölgemizin ilk motosikletli, motorize 30 kişilik gönüllü arama ve kurtarma ekibi olarak akreditasyon sınavını geçerek ekibimizi kurmuş bulunmaktayız. Ülkemize ve tüm insanlığa hayırlı olsun. Çıkmış olduğumuz bu yolda Allah utandırmasın" dedi.

Gerçekleştirilen eğitimlerde Alaplı Temsilcisi olarak Tapu Müdürlüğü personeli Murat Kande da yer aldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
