Zonguldak'ta mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için şenlik düzenlendi.

Türk Kızılay Zonguldak Toplum Merkezi, Alaplı Sosyal Hizmet Merkezi ve Genç Kızılay iş birliğiyle Alaplı ilçesindeki mevsimlik tarım işçilerinin çocukları için Aşağıdağ Köy Okulu'nda bir şenlik düzenledi. Bu etkinlik, çocukları okula yönlendirmek ve çocuk işçiliğini önlemeye yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirildi.

Şenlik boyunca çocuklar, yüz boyama, resim, müzik ve çeşitli oyun etkinlikleriyle eğlenceli vakit geçirdiler. Ayrıca, zeka oyunları oynayan çocuklara ikramlıklar dağıtıldı. Etkinlikler, çocukların hem eğlenmesini sağladı hem de eğitim ve gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçladı. - ZONGULDAK