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Zonguldak'ta Maden Ocağı Yakınında Korkutan Çatlaklar

Zonguldak'ta Maden Ocağı Yakınında Korkutan Çatlaklar
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel bir maden ocağının yakınında yaşayan mahalle sakinleri, patlamalar sonucu evlerinde oluşan çatlaklar nedeniyle endişe yaşıyor. Yetkililer, evlerin tahliye edilmesi gerektiğini belirtiyor ancak ev sahipleri maddi imkansızlıklar nedeniyle taşınamıyor.

Zonguldak'ta özel bir maden ocağının yakınında bulunan evlerde meydana gelen çatlaklar sebebiyle mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşıyor. Mahalle yolunun bir bölümü ise bir evin giriş katına göçerken ev sahibi yetkililerden uzanacak yardım eli bekliyor.

Kilimli ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden sahasında ruhsatlı bir şirketin işlettiği ocağın yakınında bulunan evlerde ve çevresinde çatlaklar meydana geldi. Evlerinde her gece dinamit sesiyle uyandıklarını ve korku yaşadıklarını ifade eden mahalle sakinleri, 40 kadar evin içinde ve çevresinde çatlaklar oluştuğunu belirttiler.

Mahalle yolunun bir bölümünün evinin giriş katına göçerek toprak yığını ile dolduğunu anlatan 67 yaşındaki Hamdi Kuzu, olaydan sonra AFAD ve TTK ekiplerinin inceleme yaptığını ve evin tahliye edilmesi gerektiğini söylediklerini anlattı.

On bin liralık geliriyle başka bir yere taşınacak maddi imkanının bulunmadığını ifade eden Kuzu, "Ben 30-40 senedir burada yaşıyorum. Maden ocağından girdiler evlere, mahalleye zarar verdiler. Geçen hafta sonu AFAD geldi. Bana 'burada duramazsın, sürekli aşağıya batar. Senin burada hayati tehliken var' diye söylediler. Sadece kiraya çıkmamı söylediler. Fakat ben 10 bin lira maaşımla ne yaparım? Nasıl geçinirim? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan ekipler geldiler. Onlar da aynısını söylediler. Onlar da 'burada duramazsın' dediler. Hayati tehlike olduğunu söylediler" diye konuştu.

Kilimli İlçe Kaymakamlığı'na giderek şikayet dilekçesi verdiğini söyleyen Kuzu, "Kaymakamlık TTK'ya yazı yazdı. İki memur geldi. Keşif yaptı. Aynısını da onlar söyledi. Hiç kimse bana arka çıkmadı. Kimse bana yol göstermiyor. Devamlı dinamit atılıyor. Evler oynuyor. Patlamasından, sesinden uyku uyuyamıyoruz. Olay günü de evin altı göçtü. Yolun altı evimin içine göçtü. Gelen bakıp gidiyor" dedi.

"Şikayetimizi TTK'ya yaptık, konunun üzerine gitmiyor"

Evinin içinde ve çevresinde çatlaklar meydana gelen 68 yaşındaki Abdullah Yılmaz da uzun yıllar TTK'ya hizmet ettiğini söyleyerek "Maden ocaklarını özel şirketler ticaret yapmak için kullanıyor. Bu esnada özel sektörler vatandaşa yer üstünde zarar veriyor. Yer altında devamlı çalışma olduğu için boşluklar oluşuyor. Dinamit atıyorlar. Üstteki evler sallanıyor. Şu anda benim 2-3 sene önce yaptığım evimin önündeki beton ve kolonları komple çatladı. Biz bunları gereken birimlere söyledik. TTK'nın yetkili elemanları geldi, raporu düzenledi. Biz bir süre sonra kontrol amaçlı gittik. Çünkü ben TTK'ya 26 senemi verdik. Herkesin para kazanmasını isterim. Ama bana zarar vermeden para kazansın. Biz bunları bildirdiğimiz şekliyle kaldı. TTK bunu üstüne gitmiyor. Vatandaş zarar görecekmiş, görmeyecekmiş diye bunun hiç hesabını yapmıyor" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

zonguldak Kilimli Maden

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