Zonguldak'ta Maden İşçileri Unutulmadı

Zonguldak'ta 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nde maden işçileri unutulmadı.

GMİS tarafından maden işçilerine sabah erken saatlerde çorba ikramında bulunuldu. Madencilerin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü kutlayan GMİS Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir ve beraberindeki GMİS Üzülmez Şube Başkanlığı ile yönetimi, madencilerin sorunlarını dinledi. Madencilere kazasız çalışmalar dileyen Başkan Demir, "Bu gün bizler için anlamlı bir gün. Bizler madenciler olarak ülkemizin her zor döneminde elimizi, gövdemizi, başımızı taşın altına koyduk. Bunun em büyük göstergesi de 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerde gösterdiğimiz özverili ve canı gönülden gerçekleştirdiğimiz kurtarma çalışmalarıdır. Bu anlamlı günde Türkiye'nin ve dünyanın her zaman bu kahraman madencilere ihtiyacı olduğunun bir kez daha altını çizmek isteriz. Tüm maden işçisi kardeşlerimin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı. Başkan Demir ve beraberindeki sendika yönetimi işçilerle çorba içip uzun süre sohbet etti. Maden işçileri daha sonra çalışmak içinyeraltınaindi. - ZONGULDAK