Hz. Mevlana'nın Vuslat Yıl Dönümünde BEUN'da Maneviyat dolu bir gece

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde Hz. Mevlana'nın 752. yıl dönümü anma töreni yoğun katılımla gerçekleştirildi. Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Mevlana'nın öğretilerinin önemine vurgu yaptı. Törende Türk tasavvuf müziği dinletisi ve sema gösterisi ile katılımcılara manevi anlar yaşatıldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde (BEUN), "752. Yıl Dönümünde Hz. Mevlana'yı Anma ve Şebiarus Töreni" yoğun katılımla gerçekleştirildi. Farabi Kampüsü Sezai Karakoç Kültür Merkezinde düzenlenen program, katılımcılara maneviyat dolu anlar yaşattı.

Programa; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve eşi Seran Özölçer Hanımefendi, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu, Genel Sekreter Prof. Dr. Zehra Safi Öz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse ve eşi Merve Köse, İl Kültür ve Turizm Müdürü Taner Dursun, İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Metin Vural, senato üyeleri, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'in açılış konuşmasıyla başladı. Rektör Prof. Dr. Özölçer konuşmasında, Hz. Mevlana'nın asırlardır insanlığa rehberlik eden aşk, sabır, hoşgörü ve umut anlayışına dikkat çekerek, Mevlana'nın sözlerinin gönülleri aydınlatan evrensel bir irfan mirası olduğunu vurguladı. Mevlana'nın vuslat anlayışının bir ayrılık değil, ilahi aşka kavuşma olduğunu ifade eden Rektör Özölçer, bu derin öğretilerin günümüzde de insanlığa yol göstermeye devam ettiğini belirtti.

Hz. Mevlana'nın "Aşk derdinde olan kişi; baş derdinde değildir" sözünü hatırlatan Rektör Prof. Dr. Özölçer, Mevlana'nın hikmetini anlamanın ancak gönül vererek mümkün olacağını dile getirdi. "Yüreğini Hz. Pir'e açmayan, onun çağlar aşan sözlerinden nasiplenemez" diyen Rektör Özölçer, Mevlana'nın "Her şey vaktini bekler; ne gül vaktinden önce açar, ne güneş vaktinden önce doğar" sözleriyle insanlığa sabrı ve teslimiyeti öğrettiğini ifade etti.

Anma programı kapsamında Dildade Türk Müziği Topluluğu tarafından Türk tasavvuf musikisinin seçkin eserlerinden oluşan musiki dinletisi icra edildi. Ardından Galata Mevlevihanesi Semazenleri tarafından gerçekleştirilen sema töreni, izleyicilerden büyük beğeni topladı. Manevi atmosferiyle gönüllere dokunan sema ayini, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Katılımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleşen "752. Yıl Dönümünde Hz. Mevlana'yı Anma ve Şebiarus Töreni", belge takdimi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - ZONGULDAK

