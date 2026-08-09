Zonguldak'ta yasaklı plajda boğulma: Futbol hakemi hayatını kaybetti

(ZONGULDAK) - Zonguldak'ta olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girmenin yasaklandığı Uzunkum Plajı'nda denize giren 34 yaşındaki futbol hakemi ve Kızılay Koordinatörü Hakan Ergin boğularak yaşamını yitirdi.

Ergin, Zonguldak Valiliği'nin olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 9 ve 10 Ağustos tarihlerinde denize girilmesini yasakladığı Uzunkum Plajı'nda denize girdi.

Bir süre sonra Ergin'in suda gözden kaybolduğunu fark eden çevredekiler, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu Ergin'i denizden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ergin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ergin'in cenazesi Sahil Güvenlik ekiplerince Zonguldak Limanı'na getirildi. Cenaze, buradan ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SPOR CAMİASI YASA BÜRÜNDÜ

Hakan Ergin'in ölüm haberinin duyulmasının ardından ailesi, yakınları ve spor camiasından çok sayıda kişi Atatürk Devlet Hastanesi'ne geldi.

Zonguldak'ta klasman hakemi olarak görev yapan Ergin'in vefatı, spor camiasında üzüntüye neden oldu.

Ergin'in cenazesinin, yapılacak işlemlerin ardından toprağa verilmek üzere ailesine teslim edilmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA