Zonguldak'ta çocuk nüfus oranı belli oldu

TÜİK, verilerine göre Zonguldak'ta çocuk nüfus oranı yüzde 18,5 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "İstatistiklerle Çocuk, 2025" verilerini açıkladı. Verilere göre Türkiye nüfusunun %24,8'ini çocuklar oluştururken, Zonguldak, Karabük ve Bartın'da bu oran ülke ortalamasının altında kaldı.

Türkiye genelinde 0-17 yaş grubundaki çocuk nüfus toplam nüfusun %24,8'ini oluşturdu.

Açıklanan verilere göre Batı Karadeniz Bölgesinde yer alan Zonguldak'ta çocuk nüfus oranı %18,5 olarak kaydedildi. Karabük'te bu oran %18 olurken, Bartın'da %17,8 olarak açıklandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı