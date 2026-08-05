Zonguldak Halk Oyunları Topluluğu Makedonya ve Sırbistan Yolcusu

Zonguldak Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Halk Oyunları Topluluğu, Makedonya ve Sırbistan'da düzenlenecek Uluslararası Halk Oyunları Festivali'ne katılmak üzere Zonguldak'tan uğurlandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Taner Dursun'un öncülüğündeki halk oyunları ekibi, 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 02.30'da Zonguldak'tan hareket etti. 5-9 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival kapsamında ekip, Zonguldak'ın kültürel mirasını, geleneksel halk oyunlarını ve Türk folklorunun zengin değerlerini uluslararası platformda sergileyecek.

Festival boyunca sahnelenecek gösterilerle kültürler arası dostluk ve dayanışmanın güçlendirilmesi, aynı zamanda Zonguldak'ın kültürel tanıtımına katkı sağlanması hedefleniyor. İl Kültür ve Turizm Müdürü Taner Dursun, kültürel mirasın korunması, yaşatılması ve uluslararası alanda tanıtılmasına büyük önem verdiklerini belirterek, Zonguldak'ı temsil edecek halk oyunları ekibine başarılar diledi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, "İlimizi ve ülkemizi uluslararası platformlarda başarıyla temsil edecek ekibimize verimli ve başarılı bir festival süreci temenni ediyor, topluluğumuzun 10 Ağustos 2026 tarihinde ilimize dönmesini bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı