Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Sosyal Sorumluluk Protokolü

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı arasında sosyal sorumluluk odaklı iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, üniversite öğrencilerine pratik deneyim sağlamayı ve sosyal sorumluluk bilincini artırmayı amaçlıyor.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) ile Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü arasında, sosyal sorumluluk ve toplumsal fayda odaklı bir iş birliği protokolü imzalandı.

Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleştirilen protokol imza töreni; Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan ile BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer arasında imzalandı.

Toplumun farklı kesimlerine katkı sunmayı amaçlayan bu iş birliği çerçevesinde, hem üniversite öğrencilerine saha deneyimi kazandırılması hem de sosyal sorumluluk bilincinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Törende konuşan BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, toplum yararına olan bu tür iş birliklerinin üniversitelerin sosyal sorumluluk anlayışıyla değer kazandığını belirterek sözlerinde şu ifadelere yer verdi:

"Toplumun aydınlık yüzü olan üniversiteler sadece bilimsel çalışmalar ortaya koyan kurumlar değil; aynı zamanda toplumsal fayda sağlayan, sosyal sorunlara duyarlılık gösteren ve çözüm üreten akademik kurumlardır. Toplumun farklı kesimlerine katkı sunmayı amaçlayan bu iş birliği çerçevesinde, değerli öğrencilerimize saha deneyimi kazandırılması ve onların sosyal sorumluluk bilincinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Bu vesileyle böylesine anlamlı iş birliğinin hem Üniversitemiz ve Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına hem de toplumumuza hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan da yaptığı açıklamada, denetimli serbestlik uygulamalarında üniversitelerle yapılan iş birliklerinin önemine değinerek, protokolün birçok açıdan örnek teşkil edeceğini belirtip iş birliğinin her iki kuruma hayırlı olmasını diledi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
