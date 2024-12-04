Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde Öğrenci Deneyimlerini Artırma Toplantısı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) İletişim Fakültesi'nde gerçekleştirilen Danışma Kurulu toplantısında, öğrencilerin mesleki deneyimlerini geliştirmeye yönelik projeler ve iş birlikleri üzerinde duruldu.

BEUN İletişim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hamza Çeştepe başkanlığında yapıldı. Fakülte binasında gerçekleştirilen toplantıya Fakülte öğretim üyeleri Dekan yardımcıları Doç. Dr. Tuğba Akdal, ve Doç. Dr. Bilal Süslü, Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölüm başkanı Dr. Öğr. Üyesi Funda Şehirli, Dr. Öğr. Üyesi Cem Evrim Aslan, Fakülte Sekreteri Mustafa Masat, dış paydaşlar Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Derya Akbıyık, İhlas Haber Ajansı Zonguldak İl Temsilcisi Onur Altındağ, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Basın Halkla İlişkiler Sorumlusu ve Yönetici Asistanı İlknur Yılmaz İpekçi, Zonguldak Kömür Jeoparkı Müdür Yardımcısı Arda Yılmaz, mezun öğrenci Kaan Mızrak, katıldı.

Yaklaşık iki saat süren toplantıda özellikle saha çalışmalarında basın kuruluşlarının desteğiyle öğrencilerin daha etkin bir şekilde eğitilmesi için yapılacak iş birliği fırsatları ele alındı. Zorunlu staj uygulamalarının güçlendirilmesi ve bu süreçte öğrencilerin yerel basın, ajans haberciliği, radyo ve televizyon gibi alanlarda daha fazla deneyim kazanabilmesi için öneriler tartışıldı.

Toplantıda, medya sektörü temsilcileri ve akademisyenler arasında bilgi paylaşımı ve iş birliğinin artırılmasının önemine vurgu yapıldı. Yerel basının desteğiyle öğrencilere gerçek saha deneyimi kazandırılması gibi konular masaya yatırıldı.

Yerel gazetecilik ve ajans haberciliği alanında deneyimli isimlerin, öğrencilere doğrudan rehberlik yapabileceği saha çalışmaları için protokoller hazırlanması görüşüldü. Toplantının sonunda, alınan kararların hayata geçirilmesi için bir yol haritası belirlenmesi gerektiği vurgulandı.

Toplantıya katılan sektör temsilcileri ve akademisyenler, öğrencilerin sektöre en iyi şekilde hazırlanmaları için üzerlerine düşen görevleri yerine getireceklerini ifade etti. - ZONGULDAK