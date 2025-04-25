Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde Eğiticilerin Eğitimi Programı Başarıyla Gerçekleştirildi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi akademik personeline yönelik olarak düzenlenen "Eğiticilerin Eğitimi" programı, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) akademik personelinin çalışmalarını daha nitelikli hale getirmek; ders işleyiş, yönetim ve organizasyon süreçlerinde eğitim psikolojisi temelinde hazırlıklar gerçekleştirmek ve akademik etik konusunda çeşitli örnekler üzerinden dikkat edilmesi gereken hususları irdelemek maksadıyla gerçekleştirilen Eğiticilerin Eğitimi Programı, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

BEUN Tahir Karauğuz Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Eğiticilerin Eğitimi Programı'nda; BEUN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu "Yayın Etiği", Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Kalaycı Türk "Sınıf Yönetimi", Doç. Dr. Cevat Ek er "Yetişkin Eğitiminde Öğretim Yöntemleri", Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Serhat Gözütok "Ölçme ve Değerlendirme", Dr. Öğr. Üyesi Hasan Sarıcı ise "Eğitim Psikolojisi" üzerine sunum gerçekleştirdi. Birimlerdeki öğretim faaliyetlerinin kalitesini artırmak ve güncel öğretme yöntemlerini takip etmek üzere planlanan programda gerçekleştirilen sunumların ardından ise genel bir değerlendirme toplantısı yapılarak ilgili konularda aktarılan bilgilerin pekiştirilmesi ve genel katılımla tartışılması sağlandı. Programın kapanışında ise eğitimi gerçekleştiren akademisyenlere BEUN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ve Genel Sekreter Prof. Dr. Zehra Safi Öz tarafından teşekkür belgesi takdiminde bulunuldu.

Başarıyla tamamlanan Eğiticilerin Eğitimi Programı hakkında açıklamada bulunan BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, "Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak ulusal ve uluslararası alanlarda elde ettiğimiz başarıların artarak devam etmesi için çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Bu çalışmaların en önemli ayaklarından birini kuşkusuz akademik personelimizin öğretim faaliyetlerini daha nitelikli hale getirmek, güncel gelişmeler ışığında bütüncül bir bakış açısıyla bu faaliyetleri geliştirmek oluşturuyor. Bulunduğu konumla yetinmeyen, daima büyümeyi ve ileri bakmayı vizyon edinen Üniversitemizi çok daha iyi yerlere taşımak adına katkı sunmayı amaçlayan Eğiticilerin Eğitimi Programı da bunu gerçekleştirebilmemiz için büyük önem atfettiğimiz bir program. Bu programın geniş bir katılımla ve başarıyla gerçekleştirilmesinde katkısı olan tüm öğretim üyelerine teşekkür ediyor, söz konusu programa katılımlarıyla eğitim öğretimde yenilik ve gelişime duyarlılığını gösteren akademik personelimize ise tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK