Zile'de 100. yıl coşkuyla kutlandı

Tokat'ın Zile ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl kutlamaları çerçevesinde ' Cumhuriyet Şöleni' yapıldı.

Zile Belediyesi tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl kutlamaları kapsamında düzenlenen ' Cumhuriyet Şöleni' vatandaşların yoğun katılımı ile yapıldı. Vatandaşa Türk bayrağı ve 100. yıl logolu şapkaların dağıtıldığı kutlama, 15 Temmuz Meydanı'nda Grup Mood konseri ve zeybek gösterileri ile başladı. Kırmızı beyaza bürünen meydanda çocuklar için de palyaço ve yüz boyama etkinliği düzenlendi.

Açılış konuşmasını yapan Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın, "Yitik, kayıp, hasta, yoksul, paramparça bir ülkenin, kısıtlı imkanlar içinde ortaya koyduğu varoluş öyküsünün adıdır Türkiye Cumhuriyeti. Bağımsızlıkla başlayan, aynı dönemde çalışmaya, üretmeye, dönüştürmeye işaret edilen hedefe doğru, emin adımlarla ilerleyen bir yolculuktur Cumhuriyet. Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ya İstiklal, ya Ölüm' hedefiyle kurduğu ve Türk ulusunun en büyük kazanımı olan Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamanın onuru, gururu ve heyecanını yaşıyoruz. Atatürk'ün bu mirasını gelecek nesillere bırakmak için yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatan toprağı uğruna fedakarlıkla mücadele eden vatan evlatlarını, kurucu kahramanları, aziz şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı, Cumhuriyetimizin yüzüncü yaşını ve başlayacağı ikinci yüzyılını kutluyorum" dedi. - TOKAT