Zeytinburnu'nda ders zili çaldı

Zeytinburnu Celalettin Gözüsulu İlkokulu'nda düzenlenen bir törenle 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılının Açılışını gerçekleştiren Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, 2019 yılından bu yana 9 yeni okulun açılışını yaptıklarını, 10 yeni okulun yapımı devam ederken, 2 okulun ise deprem riski ile yıkılıp yeniden inşa edileceğini ve yeni bir okul için de inşaat hazırlıklarının devam ettiğini söyledi.

Zeytinburnu'nda öğrenciler yeni eğitim ve öğretim yılının ilk günü rengarenk görüntülerle ders başı yaptı. Zeytinburnu Celalettin Gözüsulu İlköğretim Okulu'nda düzenlenen 2023 - 2024 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Yeşilyurt da katıldı. Öğrencilerin heyecanına ortak olan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Onlarla birlikte bizler de neşeli, heyecanlı ve mutluyuz. Bütün çocuklarımıza yeni eğitim öğretim yılında başarılar diliyorum" dedi.

Zeytinburnu'nun her yerinde yeni okullar yükseliyor

Zeytinburnu Belediyesi'nin çocukların ve gençlerin eğitimi için yaptığı çalışmalar hakkında konuşan Başkan Arısoy, 2019'dan bugüne; Reşat Tardu Ortaokulu, Sümer İmam Hatip Lisesi, Fatma Süslügil İlkokulu, Ayhan Şahenk Ortaokulu, Zeytinburnu Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi, Merkezefendi İlkokulu, Reşat Tardu Anaokulu, Fatma Süslügil Anaokulu, Büyükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yapımını gerçekleştirdiklerini, Cevizlibağ Mesleki Eğitim Kampüsü'nde 3 Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Büyükelçi Galip Balkar, Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile Mehmet İhsan Mermerci Turizm Otelcilik Lisesi'nin de inşasının devam ettiğini belirtti. Öte yandan Seyitnizam Ambarlar Caddesi, Merkezefendi Sabri Obenik Sokak'ta birer, Maltepe Askeri Fırın Sokak'ta ise ismi konulmayan 2 okulun kaba inşaatının sürdüğünü, Maltepe 332 Sokak'ta ise bir başka okulun inşaatına da kısa süre içinde başlayacağını, deprem riski nedeniyle yenilenmesine karar verilen Saniye Sezgin Elmas İlkokulu ve Trisad Triko Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin de tahliyelerinin tamamlandığını sözlerine ekledi.

"Yaz döneminde bakım ve onarım için 13 milyon lira harcadık"

Yaz dönemi boyunca okulların bakım ve onarımına 13 milyon TL'den fazla bütçe ayırdıklarını dile getiren Başkan Arısoy, "İlçemizde 11 okulda iç cephe, 4 okulda dış cephe boyaması yapıldı. Toplam 45 okulda; peyzaj, izolasyon, asfalt, spor alanı, elektrik, tesisat gibi ihtiyaç duyulan her türlü bakım, onarımı tamamladık. Okullarımızdaki bir diğer önemli mesele de temizlikti. Önemli bir bütçe ve personel ayırıyoruz bu işe. Yıl boyunca okullarımızın temizliğini yapan bir temizlik timimiz var. İlçemizde bulunan 54 devlet okulunun, her ay iki kez olacak şekilde iç mekan ve genel temizliği yapılıyor. Kağıt havlu, tuvalet kağıdı, sıvı sabun gibi temizlik malzemesi ihtiyaçları için de okullarımıza destek veriyoruz. Bu işler için son 4 buçuk yılda yaklaşık 5 milyon TL harcadık" dedi.

"250 lira kırtasiye yardımı ve 100 bin defter dağıtıyoruz"

Her eğitim öğretim yılında olduğu gibi Zeytinburnu Belediyesi olarak bu sene de öğrencilere kırtasiye yardımında bulunduklarını hatırlatan Başkan Arısoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Her yıl olduğu üzere bu yıl da evlatlarımıza ve ailelerine destek olmak için bütün ilkokul öğrencilerimize 250 liralık kırtasiye çeki veriyoruz. Ayrıca 100 bin defter dağıtacağız yavrularımıza. Yaklaşık 20 bin öğrencimiz, bu hafta hem alışveriş çeklerini hem de defterlerini almış olacak. 12. sınıf öğrencilerimiz çok önemli bir seneye başlıyor. Yaklaşık 4 bin 12. sınıf öğrencimize online üniversiteye hazırlık soru modülü hediye edeceğiz. Farklı yayınevlerinden 350 binden fazla soru ve videolu çözümlerin olduğu bir uygulamaya sahip olacaklar." - İSTANBUL