Zeytinburnu Belediyesi Kariyer Merkezi, 2000'inci kişiyi istihdam etti - Haberler

Zeytinburnu Belediyesi tarafından 3 yıl önce açılan Kariyer Merkezi, iş hayatına istihdam ettiği 2000'inci kişi için tebrik ve teşekkür programı gerçekleştirdi. Törende konuşan Başkan Arısoy, 39 engelli vatandaşın da iş sahibi olduğunu ifade etti.

Zeytinburnu Belediyesi Kariyer Merkezi ile işbirliği yaparak adaylara istihdam sağlayan firmalara tebrik ve teşekkürlerin sunulduğu programa Belediye Başkanı Ömer Arısoy, işveren temsilcileri ve istihdam edilenler katıldı. Kariyer Merkezi'nde düzenlenen programda 2000'inci sırada işe yerleştirilen Beste Kıygıcı'ya tebrik plaketi, işe alan firma yetkilisi Sema Erdoğan Haspolat'a ise teşekkür plaketi verildi. Zeytinburnu Belediyesi Kariyer Merkezi'ne 3 yılda 77 bin 92 başvuru yapılırken 12 bin 827 kişinin özgeçmişinin dijital ortama alınarak 2 bin kişinin istihdam edildiği öğrenildi.

"Büyük laflarla çıkmadık aslında 'mış' gibi hiç yapmadık"

Kariyer merkezini açtıklarında kararlı olduklarını vurgulayan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Bugün büyük bir memnuniyetle görüyoruz ki Zeytinburnu'nda ikamet eden 2 bin hemşerimize iş bulmuşuz. Büyük laflar, büyük projeler değil aslında bir kişiye dokunmak, bir hayata dokunmak önemli gerçekten. Bir kişinin ailesine, evine ekmek götürebilmesini sağlamak gerçekten büyük bir mutluluk. Çok güzel hikayeler biriktirdik. Baştan çıkarken de hiç öyle büyük laflarla çıkmadık. Aslında 'mış' gibi hiç yapmadık. Ben hep arkadaşlarıma söylüyorum. 'Mış' gibi yapmayacağız, gerçek, samimi insana dokunan işler yapacağız. Burası hakikaten büyük bir samimiyetle, iyi niyetle çalıştı. Firmalarımız destek verdi" dedi.

"Bizim içinde büyük bir veri tabanı"

Kariyer Merkezinin veri tabanı olduğunu söyleyen Başkan Arısoy, "Biz yola çıkarken Zeytinburnu Belediyesi'nde, Zeytinburnu'nda çalışmalıdır dedik. 3'ncü yılımızı hizmet olarak doldurduk. Kariyer Merkezi'de 3'ncü yılını doldurdu. Bu süre zarfında Zeytinburnu Belediyesi'nin de insan kaynağı ihtiyacını buradan sağladık. O bakımdan bizim içinde büyük bir veri tabanı. Sokakta, caddede, evde her yerde bize gelen taleplerden bir tanesi de istihdam talebi. Artık CV taşımaktan kurtulduk. Canlı bir CV'miz var" şeklinde konuştu.

"39 engelli hemşerimize iş bulmuşuz"

Bu sürece katkı veren işverenlere teşekkür eden Başkan Arısoy, "77 bin defa iş teklifi yapmışız. Ben bu süreçte katkı veren bütün işverenlerimize, değerli temsilcilerine teşekkür ediyorum. Bir rakamda şuradan verelim, 39 engelli hemşerimize iş bulmuşuz. Çok kıymetli bir rakam bu. Engelli istihdamı konusunda Türkiye büyük bir mesafe kaydetti. Ama engelli istihdamlarında hala sorunlarımız var. 39 kişi, dedim ya bir kişinin hayatı değişince aslında onun için dünya değişiyor" ifadelerini kullandı.

"Bizim hayallerimizin ötesine geçti"

Pandemi döneminin olumsuzluğundan bahseden Başkan Arısoy, "Bu istihdama mütevazı ama 3 yıl içinde 2 bin 1,5 yılının pandemi döneminin olduğunu ve büyük oranda kapalı olduğumuzu, çalışmadığımızı hem istihdam açısından hem buradaki merkezdekilerin çalışmadığını hesaplarsanız bizim hayallerimizin ötesine geçti. Çok memnunuz" diye konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel