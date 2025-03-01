Terör örgütü PKK ateşkes ilan etti: Öcalan'ın çağrısına uyuyoruz

Terör örgütü PKK ateşkes ilan etti
Avrupa'daki tek çatlak ses! Dünyayı şoke eden kavgada Trump'ın tarafını tuttu

Avrupa'daki tek çatlak ses! Dünyayı sarsan kavgada Trump'ı destekledi
Zorlu Holding'de Ramazan mesajı krizi! CEO'lar birbirine girdi, sosyal medyadan tepki yağıyor

Zorlu Holding'de "Ramazan" krizi! CEO'lar karşı karşıya geldi
Karısını başka bir erkekle yakalayan adam, dehşet saçtı

Karısını başka bir erkekle yakalayan adam, dehşet saçtı

Zelenskiy'den Trump'a rest: Özür dilemeyi düşünmüyorum

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, gergin görüşme nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'tan özür dilemeyi düşünmediğini belirterek, "Başkana ve Amerikan halkına saygı duyuyorum. Ama yanlış bir şey yaptığımızdan emin değilim" ifadelerini kullandı. Öte yandan; ABD, Ukrayna'ya yapılan milyonlarca dolar değerindeki USAID yardımlarında kesintiye gitti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bir ABD televizyonuna verdiği röportajda ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı gergin görüşme ile ilgili açıklamalarda bulundu.

ÖZÜR DİLEMEYİ DÜŞÜNMÜYOR

Trump'tan özür dilemeyi düşünüp düşünmediği sorulan Zelenskiy, "Hayır, başkana ve Amerikan halkına saygı duyuyorum. Ama bence dürüst olmalıyız ve yanlış bir şey yaptığımızdan emin değilim" yanıtını verdi. Kameralar önünde yaşanan gerginliğin her iki taraf için de iyi olmadığını belirten Zelenskiy, "Ben çok açıktım ama Ukrayna'nın Rusya'ya karşı tutumunu değiştiremem" dedi.

"SADECE DÜRÜST OLMAK İSTİYORUM"

Demokrasiye ve özgür basına büyük saygı duyduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Ancak, bazen bazı şeyleri basın olmadan tartışmamız gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu. Zelenskiy, "Medyaya her zaman açığım ama çok hassas konular var. Sadece dürüst olmak istiyorum ve ortaklarımızın durumu doğru anlamasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

"AMERİKALILAR EN İYİ DOSTLARIMIZ"

Yaşanan gerginliğe rağmen ABD'nin Ukrayna'nın dostu olduğunu belirten Zelenskiy, "Bu çok açık ki Amerikalılar bizim en iyi dostlarımız, Avrupalılar bizim en iyi dostlarımız ve Putin ile Rusya düşmanız" şeklinde konuştu. Trump ile ilişkisinin düzelebileceğini düşünüp düşünmediği sorusuna "Evet" yanıtını veren Zelenskiy, ABD ile Ukrayna arasındaki güçlü bağlara dikkat çekti. Bu bağların iki devlet başkanının bireysel ilişkisinden çok daha derin olduğunu belirten Zelenskiy, "Halklarımız arasında da güçlü ilişkiler var. Bu yüzden halkımızın teşekkürlerini her zaman ABD halkına iletiyorum. Bu çok, çok önemli ve bunun için üzgünüm. Güçlü ilişkilere sahip olmayı çok istedik ve bunu başaracağımızdan eminim" ifadelerini kullandı.

"BARIŞA HAZIRIZ AMA..."

Putin ile bir anlaşma imzalamaya hazır olduklarını ancak bunun için şartın "adil ve kalıcı bir barış" olduğunu söyleyen Zelenskiy, "Barışa hazırız, ancak güçlü bir konumda olmalıyız" dedi.

ABD'DEN İLK DARBE GELDİ

Öte yandan; ABD Dışişleri Bakanlığına bağlı Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) kaynakları, Beyaz Saray'ın Ukrayna enerji şebekesinin restorasyonuna verdiği desteğin sonlandırıldığını duyurdu. ABD, Rus ordusunun saldırılarından etkilenen Ukrayna enerji şebekesinin yeniden yapılandırılması için ayırdığı 100 milyonlarca dolarlık yatırımı kesti.

Zelenskiy'den Trump'a rest: Özür dilemeyi düşünmüyorum
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Göstere göstere yardım kolisi dağıtan ünlü isme tepki yağıyor
img

3 boyutlu yazıcı ile üretti! Satmaya çalışırken yakalandı
img

Demirtaş'tan tarihi çağrıya ilk yorum! Tehlikeye dikkat çekti
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıHaci Taştan:

Zevmem ama zelenski simdilik cigu devlet adamindan karakterli cikti

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTamer Çakır:

Önce savaş başlattı adamı savaşa soktu sonra her şeyini istedi işte bu amerika

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAras Aras:

Helal olsun adama, kendisine Aptal dedirtmeyen zelenskiy, kahraman gibi davrandı

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımardinli yiğit:

zelenskyi haklı, trump cok saygisiz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Bizi kim alabilir?' paylaşımı sonrası jandarma gerekeni yaptı

Hikayenin sonunu görmeniz lazım
Göstere göstere yardım kolisi dağıtan ünlü isme tepki yağıyor

Göstere göstere yardım kolisi dağıtan ünlü isme tepki yağıyor
Mansur Yavaş'tan Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Ortada bir şart var

Yavaş'tan Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Ortada bir şart var
Selahattin Demirtaş'tan Öcalan'ın çağrısına destek! Tehlikeye dikkat çekti

Demirtaş'tan tarihi çağrıya ilk yorum! Tehlikeye dikkat çekti
Para transferlerinde yeni dönem bugün itibariyle başladı

ATM'den para çekemeyebilirsiniz
IMF, Ukrayna'ya yüz milyonlarca dolarlık yeni finans paketi sağlayacak

Trump'ın yüz çevirdiği Zelenskiy'i paraya boğacaklar

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.