Zelenskiy'den Trump'a rest: Özür dilemeyi düşünmüyorum

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bir ABD televizyonuna verdiği röportajda ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı gergin görüşme ile ilgili açıklamalarda bulundu.

ÖZÜR DİLEMEYİ DÜŞÜNMÜYOR

Trump'tan özür dilemeyi düşünüp düşünmediği sorulan Zelenskiy, "Hayır, başkana ve Amerikan halkına saygı duyuyorum. Ama bence dürüst olmalıyız ve yanlış bir şey yaptığımızdan emin değilim" yanıtını verdi. Kameralar önünde yaşanan gerginliğin her iki taraf için de iyi olmadığını belirten Zelenskiy, "Ben çok açıktım ama Ukrayna'nın Rusya'ya karşı tutumunu değiştiremem" dedi.

"SADECE DÜRÜST OLMAK İSTİYORUM"

Demokrasiye ve özgür basına büyük saygı duyduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Ancak, bazen bazı şeyleri basın olmadan tartışmamız gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu. Zelenskiy, "Medyaya her zaman açığım ama çok hassas konular var. Sadece dürüst olmak istiyorum ve ortaklarımızın durumu doğru anlamasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

"AMERİKALILAR EN İYİ DOSTLARIMIZ"

Yaşanan gerginliğe rağmen ABD'nin Ukrayna'nın dostu olduğunu belirten Zelenskiy, "Bu çok açık ki Amerikalılar bizim en iyi dostlarımız, Avrupalılar bizim en iyi dostlarımız ve Putin ile Rusya düşmanız" şeklinde konuştu. Trump ile ilişkisinin düzelebileceğini düşünüp düşünmediği sorusuna "Evet" yanıtını veren Zelenskiy, ABD ile Ukrayna arasındaki güçlü bağlara dikkat çekti. Bu bağların iki devlet başkanının bireysel ilişkisinden çok daha derin olduğunu belirten Zelenskiy, "Halklarımız arasında da güçlü ilişkiler var. Bu yüzden halkımızın teşekkürlerini her zaman ABD halkına iletiyorum. Bu çok, çok önemli ve bunun için üzgünüm. Güçlü ilişkilere sahip olmayı çok istedik ve bunu başaracağımızdan eminim" ifadelerini kullandı.

"BARIŞA HAZIRIZ AMA..."

Putin ile bir anlaşma imzalamaya hazır olduklarını ancak bunun için şartın "adil ve kalıcı bir barış" olduğunu söyleyen Zelenskiy, "Barışa hazırız, ancak güçlü bir konumda olmalıyız" dedi.

ABD'DEN İLK DARBE GELDİ

Öte yandan; ABD Dışişleri Bakanlığına bağlı Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) kaynakları, Beyaz Saray'ın Ukrayna enerji şebekesinin restorasyonuna verdiği desteğin sonlandırıldığını duyurdu. ABD, Rus ordusunun saldırılarından etkilenen Ukrayna enerji şebekesinin yeniden yapılandırılması için ayırdığı 100 milyonlarca dolarlık yatırımı kesti.